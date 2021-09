Lady Gaga potěšila fanoušky v Praze online vystoupením. Zněly hity i novinky

Virtuálně a prostřednictvím celosvětové sítě center Westfield mohli příznivci zpěvačky Lady Gaga sledovat online vystoupení, které probíhalo pomocí streamovací platformy ve fanouškovských zónách ve víc než dvaceti obchodních centrech v Evropě a USA. Fanoušci si mohli akci společně užít na propojených večírcích ve velkoměstech celého světa – v Londýně, Los Angeles, Paříži, Barceloně, Stockholmu, Vídni, Praze nebo Varšavě.

Zájemci, kteří se prostřednictvím e-mailu zaregistrovali, získali zdarma limitované vstupenky na exkluzivní online vystoupení a byli mezi prvními, kteří měli šanci slyšet naživo ukázky klasických jazzových hitů z nového alba Lady Gaga a amerického zpěváka Tonyho Bennetta, nazvaného Love For Sale.



Zpěvačka zahájila vystoupení skladbou Luck Be A Lady, při které se fanouškům ukázala v šatech zdobených peřím a korálky. Výrazný model navrhla její sestra Natali Germanotta.

S pětičlennou jazzovou kapelou, která ji doprovázela, představila hudební ikona i několik nových skladeb z očekávaného alba, včetně Night And Day, Let’s Do It a Fly Me To The Moon. Zpěvačka předvedla také sólové verze některých svých největších hitů – Poker Face a Born This Way. Celkem zaznělo v průběhu večera třináct skladeb, s diváky se Lady Gaga rozloučila slavnou písní New York, New York.

Westfield Chodov nabídl speciální fanzónu, ve které si mohli fanoušci vychutnat vystoupení společně přímo v nákupním centru. Fanzóna byla inspirovaná novým albem, nabídla sezení v kabaretním stylu. K dostání zde byla i limitovaná edice reklamních předmětů Lady Gaga.

Příznivci zpěvačky, kteří se připojili online z domova, si mohli díky funkci „Watch Together – Sledujte společně“ užít vystoupení zpěvačky se svými blízkými ve vlastních privátních místnostech s maximální kapacitou šest uživatelů.



Vstupenky na online vystoupení i do fanzóny byly k dispozici zdarma, pořadatelé vyzvali diváky k podpoře nadace zpěvačky Lady Gaga s názvem Born This Way či organizace zpěváka Tonyho Bennetta Exploring The Arts.

„Po spolupráci se společností Westfield na mnoha živých hudebních vystoupeních plánujeme posunout vystoupení umělce opět na novou úroveň a zprostředkovat je zákazníkům center po celém světě jak v online prostředí, tak i mimo něj. Je to naše první společná akce, kdy budeme opravdu moci propojit fanoušky z celého světa,“ popsal před akcí Jurgen Grebner z nahrávací společnosti International Interscope Records.