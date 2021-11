Laco Déczi se ostře pustil do hudebníků Felixe Slováčka a Karla Svobody

„Nevím, jestli byl Slováček osobnost. Hrál tam, ale moc tam nezapadl. Moc jsme ho nebrali. Skončilo to tak, že mu všichni říkali Vivaldi. Divil se tomu. Říkali jsme mu: podívej se do zrcadla, to nejsou oči, to jsou vivaldi,“ vyprávěl Laco Déczi v primácké talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Déczi moc dobře znal také skladatele Karla Svobodu. Hrál s ním v kavárně. „On se rád seznamoval s lidmi na špici. Znal se s jedním bolševickým fotografem Janouškem, který si bral Štrougalovu dceru. A Karla na tu svatbu pozvali. Ráno tam přišel z té svatby, celá kapela seděla u stolku, Karel vyprávěl, jak bylo na té svatbě, a podával to v duchu, jak daleko to dotáhl. Dědek Krýzl na něj koukal a řekl: Kdyby ses narodil o chvilku dřív, stihl bys i Heydrichovu svatbu,“ rozpovídal se hudebník.

Jazzman Laco Déczi je známý tím, že si nebere servítky a otevřeně mluví o tom, co si myslí. Například v roce 2020 před volbami amerického prezidenta pro Magazín DNES vysvětlil, proč je jeho favoritem Donald Trump. „Odjakživa nemám rád lidi, co v podstatě umí houby, a tak se nacpou do politiky. To je přesně Biden. Vykládá, co by změnil k lepšímu, ale Trump mu řekl: Seš tam čtyřicet let, měls na to času dost, ale nic jsi nezměnil!“ prohlásil hudebník loni na podzim.

Déczimu také vadilo, že část Ameriky propadla děsnému puritánství a hyperkorektnosti. A na Trumpovi se mu líbí právě to, že žádným puritánem není, že má podle něj smysl pro humor. „Umí si dělat srandu a s ničím se nepáře. Vzal si za ženu krásnou Jugoslávku a všichni mu můžou políbit šos. Když mu předhazují, proč se neoženil s Američankou, odpověděl, že jsou tlusté a mají velké hlavy. To potvrzuju, v tom má taky pravdu. Jenže ti, co ho nežerou, to hned nafouknou, že je to skandál a co je to za blba. Pro mě ale i jako prezident zůstal normálním chlapem, který má do blba strašně daleko,“ dodal.