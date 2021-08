Dovolená bych mateřské určitě neříkala, tvrdí Kristýna Leichtová

Prý jste si odskočila od mateřských povinností. Jak dlouho jste nestála před kamerou?

Já si tak úplně neodskočila, normálně se vracím po mateřské dovolené do práce. Dovolená bych tomu určitě neříkala. Takže jsem si vlastně přišla odpočinout.

Co je pro vás na mateřství nejnáročnější?

Nejnáročnější je určitě nedostatek spánku. Stoprocentně. Ale jinak mě tahle role hodně baví.

Kolik hodin denně naspíte?

Maličko, třeba šest hodin. A pro mě, která spala třeba devět hodin v kuse, to je málo.

Rozmýšlíte se dlouho, jestli roli přijmete, když dostanete do ruky scénář?

Tady u toho jsme scénář dlouho neměli, jenom jsme znali nějaké linky a asi co se bude pravděpodobně odehrávat. Já jsem to vlastně nepřijala na základě scénáře, ale na základě lidí, se kterými tady budu točit.

Kdo vás přesvědčil?

Viděla jsem Honzu Dolanského a Marka Němce, takže tam jsem řekla, že určitě jo.

Co vám prolítne hlavou, když narazíte na své herecké začátky?

(smích) Že už je to hodně dávno. Že jsem byla hodně mladičká. Ale koukám na to s určitou nostalgií. Ono se to pořád opakuje dokolečka, takže já se můžu sebemrskačsky koukat na to, jak pořád stárnu a jaká jsem byla mladá.

Děláte si z věku hlavu? Slavíte ráda narozeniny?

Slavím je ráda. Já jsem ráda za věk a zkušenosti, které přibývají. Ani bych nechtěla vracet ta období zpátky, protože to kolikrát ani nebylo moc veselé. Jsem ráda za to, že jsem teď taková usedlá, by se dalo říct, ale už vím, co chci a nehledám se. Když koukám na mladé lidi, tak jim to nezávidím, protože hledání toho smyslu života… Je to těžký! (smích)

Čím byste byla, kdybyste nebyla herečkou?

To nevím. Docela mi šly jazyky a když se mě jako dítěte ptali, co bych chtěla dělat, tak jsem říkala, že chci být patoložkou. Trošku mě to ale ještě pořád fascinuje, už jsem se nenápadně ptala po různých seriálech, jestli by nechtěli patoložku. Zatím nic.

Vaším partnerem bude v 1. misi Jan Dolanský. Jaká bude vaše seriálová profese?

Jsem vrchní sestra Alice Hofmanová, manželka Dana Hofmana. Budu úplně normální ženská, co chce mít se svým manželem klidné manželství, klidný život a možná třeba nějakou rodinu. Takové ty úplně běžné věci.

Bude v tom i prvek reality show. Kdy jste naposledy viděla reality show?

Viděla jsem asi nějakou kuchařskou. Docela mě to baví. Ne teda ty, kde jsou lidi zavřený v baráku, ale takové, kde lidi i něco vyrábějí, nebo něco umí. Na to se koukám.

Koukáte i na nějaké televizní bizarnosti?

No takhle. Já koukám jenom na Déčko, jo? Takže já se na televizi moc nekoukám.

Děti rády koukají na leccos dokola. Musíte z toho nosit špunty v uších?

To ani ne, my teď přes léto žijeme hodně na chalupě a tam nefunguje televizní signál, takže tam prakticky žijeme bez televize, bez internetu a bez všeho. Je to super.

Je to největší očista pro duši? Odstřihnout se ode všeho?

To si nemyslím. Myslím, že sociální a internetový svět je nedílnou součástí našeho života a už bude pravděpodobně navždycky. Takže jenom se s tím musí umět správně pracovat a dávkovat to.

Vy se se sociálními sítěmi přátelíte?

To je složitá otázka. Nejsme úplně nejlepší kámoši, ale tak respektujeme se nějak navzájem. (smích)

Diskuse pod články čtete?

Občas jo, občas se hodně bavím.

I když se to týká vás?

Už ano. Dříve mě to trošičku asi i bolelo, některé negativní reakce, ale teď se tomu hodně směju.