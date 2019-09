Pletli si mě se švagrovou, vysvětlila hvězda Pelíšků dvojité příjmení

„Jedna herečka Badinková tu už je – Míša, moje švagrová. Lidi si nás pletou, tak z toho důvodu jsem si na konci nechala to Nováková, jinak bych si ho tam nedávala. Je jasné, že když se lidi vezmou, tak mají stejné příjmení, že jsou rodina,“ řekla Kristýna Badinková Nováková, kterou proslavila role Jindřišky z filmu Pelíšky.

Herečka má dvě dcery, a doma tak o ženskou nadvládu není nouze. Na place je to přesně naopak.

„Tady jsem většinou mezi chlapy, a je to fajn. Oni si kluci pak víc holky váží, a to je pro mne příjemné,“ řekla s tím, že s dámskou převahou se musí smířit hlavně její muž, s nímž oslavila první výročí svatby. „Manžel to zatím dává.“

V primáckém seriálu, kde hraje policistku Naďu Hamplovou, je tak trochu za šedou myš. Bez džínů a vojenské bundy nedá ani ránu. Scenáristky jí nedávají moc příležitostí k tomu, aby vynikla její ženská krása. Tu však ukázala před fotoaparátem Lucie Robinson, která s herečkou nafotila titulní stranu časopisu Glanc.

A to i přesto, že je herečka zvyklá na kamery a šrumec kolem focení nepatří k její oblíbené disciplíně. „Je to pro mě taková nutnost, která patří k herecké profesi. Moje oblíbená činnost to moc není. Před foťákem musíte být sami za sebe, nemůžete se schovat za žádnou postavu,“ tvrdí.

Kristýna Badinková Nováková Michaela Badinková

A i když Kristýna Badinková Nováková nevypadá, že by byla příliš dravá, opak je podle ní pravdou. „Jsem ve znamení Býka, což by asi moc lidí neřeklo. Když ale o něco jde, tak se dokážu vzepřít a jdu si za svým,“ prozrazuje herečka, která se k natáčení seriálu vrátila po roce a půl.

„Bylo to docela dlouhé, tak jsem trochu zapomněla, jaká ta Naďa je. Role by mohla svádět k tomu, že to bude drsná policistka, ale ona taková vůbec není. Režisérka Jitka Bártů mě neustále popostrkovala do té zasmušilé Nadi. Zkrátka chvilku trvalo, než jsme se s Naďou zase našly,“ dodala.