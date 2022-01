Pravda přece může přinášet i pocit bezpečí, říká Klára Cibulková

Diváci vás mají spjatou zejména se seriálem Ordinace v růžové zahradě. Skončila jste tam dle vlastních slov také proto, že jste chtěla uposlechnout volání svého těla. Co vám říká vaše tělo teď?

Momentálně mi opět říká: „Zastav!“ (směje se) Po roce relativního nicnedělání je toho teď opět nějak moc. Mám několik premiér, které se kvůli covidu odkládaly, děti mají hodně povinností ve škole, což se samozřejmě přenáší i na rodiče, je to náročnější. Ale to si vůbec nestěžuju, to tak prostě je.

Syna naše společné zkoušení bavilo natolik, že se úplně rozehrál. Musela jsem ho pak klidnit, abych se dozvěděla ty správné repliky. Klára Cibulková herečka