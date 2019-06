Polonahé modelce, která zaujala na finále Ligy mistrů, smazal Instagram profil

Ruské modelce Kinsey Wolanské, která vběhla během fotbalového utkání na trávník ve vyzývavých černých plavkách, přibyly po její exhibiční vložce tisíce nových sledujících na sociálních sítích.

Ve chvíli, kdy vybíhala na hřiště v Madridu, měla na svém instagramovém profilu přibližně 250 tisíc sledujících. Za necelý den se pak počet fanoušků rekordní rychlostí zvýšil na více než 2,5 milionu.

Algoritmus sociální sítě Instagram nejspíše identifikoval neobvyklý nárůst sledujících, které považoval pravděpodobně za nakoupené, a účet modelky byl tak již druhý den neaktivní.

Svým krokem se Wolandská snažila zajistit především publicitu svému partnerovi, rusko-americkému youtuberovi a pranksterovi Vitaliji Zdoroveckimu (28). Pomocí nápisu „Vitaly Uncensored“ na prsou, který odkazuje na webovou stránku jejího přítele, se jí to podařilo na jedničku. Vběhnutí na hřiště v plavkách tak podle obchodního analytika Darrena Rovella vykonalo stejnou službu, jakou by přinesla marketingová kampaň v hodnotě tří až čtyř milionů dolarů.

„Nedokážete si ani představit, co se teď kolem mně děje. Je to úžasné. Netušila jsem do poslední chvíle, zda budu schopna to udělat. Pomohlo mi to na chvíli dostat se z mé komfortní zóny. Miluji adrenalin a baví mě dělat bláznivé věci. Vážím si nadevše vaší podpory a jsem vděčná za ohromné množství milých zpráv,“ poděkovala Wolanská po svém výkonu fanouškům na Instagramu.