Lidé si málo říkají, že jim záleží na druhých, míní Kateřina Mátlová

„Letos jsem byla jen na jednom plese. Ten v Rudolfinu bude druhý, protože nemám bohužel tolik času. Ale je to nádherná příležitost potkat se s lidmi, se kterými se nevidíte celý rok,“ řekla zpěvačka.

S výběrem šatů si nechala poradit od návrhářky Mirky Horké, které se jí stará o garderóbu. Kateřina Mátlová říká, že ji vždycky dokáže připravit tak, aby se cítila sama sebou, aby to bylo jedinečné a krásné.

„Obléká mě asi počtvrté, ale nejde jen o plesy. Máme i jiné akce, na které jsem ji využila, protože mi udělala nádherný komplet. Do Rudolfina obléknu šaty Crystal Bride, které jsem už na sobě měla. Možná právě v těchto šatech uzavřeme plesovou sezonu,“ prohlásila.

Zpěvačka se nedávno vrátila z Ameriky, kde se v rámci natáčení dokumentu Václav Havel Speaking Today o bývalém prezidentovi setkala i s Madeleine Albrightovou. Je totiž ambasadorkou nadace, která je za vznikem snímku.

Většinu času ovšem tráví v Německu, kde mívá své koncerty a kde také už několik let vystupuje s DJ Bobem, kterého familiérně oslovuje Myško. „Teď s ním zpívám šestým rokem a 23. května nás budete moct vidět v pražských Holešovicích,“ pochlubila se a prozradila, že nejraději má jeho hity Everybody a There Is a Party.

Mátlová, kterou po plese čeká opět pracovní návštěva Ameriky a pak akce v Německu, si postěžovala, že lidé by mohli být k sobě milejší. Prozradila, že ji vždy potěší, když někdo pochválí, že dobře vypadá.

„Je to hezké, když to někdo myslí opravdu upřímně, a když umí pochválit nejenom sebe, ale i své okolí. Patří to nejen k showbyznysu, ale i normálnímu životu. Je toho hrozně málo. Chtěla bych všechny podpořit k tomu, aby si daleko víc dávali najevo, že se mají rádi, že jim na nich záleží a vypadají dobře. A když nevypadají, tak jim to třeba říct a můžou jim tím pomoct,“ dodala.