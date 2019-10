Dobro by se mohlo jmenovat Gottík, spisovatel Sarvaš vzpomíná na zpěváka

„Byl jsem možná jediný člověk, kdo měl v té době Karla celý týden jen pro sebe,“ pobaveně vzpomíná Sarvaš na spolupráci a přátelství s Karlem Gottem. „Hodně lidí to nedokázalo skousknout,“ konstatuje. V knize rozhovorů Jak to vidí Gott z roku 1992 zaujatě hovoří o Mao Ce-tungovi, CheGuevarovi, Leninovi, válce v Perském zálivu, Hitlerovi, jaltské konferenci, pozadí VŘSR, důsledcích rozpadu Sovětského svazu, úloze židovské mafie při založení Las Vegas, vyšetřovateli Julia Fučíka, Václavu Havlovi... Gott zkrátka pociťuje stále větší potřebu veřejně vysvětlovat svou představu toho, jak se vlastně točí svět. Představa je to dost temná – všechno řídí jakési konsorcium sil, do nichž obyčejný člověk – včetně Karla Gotta –prostě nemůže mluvit.