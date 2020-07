Trpí bipolární poruchou, omlouvá rapera Westa manželka Kardashianová

Jak připomněl kalifornský deník The Mercury News, West v neděli uspořádal v Charlestonu v Jižní Karolíně akci, kterou označil za první setkání v rámci předvolební kampaně. Jeho výroky na ní však byly nesouvislé a nesrozumitelné.

V pondělí se pak vyjádřil na Twitteru v tom smyslu, že ho žena chce nechat zavřít na psychiatrii. V úterý pokračoval dalším vzkazem, v němž oznámil, že se chce rozvést. Obvinil Kardashianovou, že udržuje vztah s jiným raperem Meekem Millem, a označil ji i její matku za příznivkyně nadřazenosti bělochů. Tento příspěvek pak smazal. Tchyni Kris Jennerovu také nazval diktátorem Kris Čong-unem.



„Ti, kdo rozumí duševním chorobám nebo kompulzivní poruše, vědí, že pokud dotyčný není nezletilý, je rodina bezmocná, dokud si nemocný neřekne sám o pomoc,“ napsala Kardashianová na Instagramu.

Uvedla také, že slova jejího muže někdy nejsou v souladu s jeho záměry. Dosud se prý bránila veřejně o jeho zdravotním stavu hovořit z ohledu na soukromí a protože chtěla chránit jejich čtyři děti. Dodala, že činy jejího muže mohou vyvolat „silné emoce“. Popsala ho jako „nadanou a složitou osobnost, umělce a černocha“, který se musel vyrovnat s matčinou smrtí i „tlakem a izolací“ souvisejícími s jeho kariérou.

„Žádám laskavě média a veřejnost o soucit a porozumění, které potřebujeme, abychom to vše překonali,“ napsala Kardashianová. O manželových duševních problémech se zmínila už loni v rozhovoru s časopisem Vogue. Řekla, že West žádné léky nebere z obav, že by to ovlivnilo jeho tvůrčí schopnosti.

BAP „Bipolární afektivní porucha je onemocnění nálady, které se projevuje stavy hypomanie, nebo manie a deprese. Onemocnění může začínat v době dospívání, kdy se obtížněji diagnostikuje, protože počátek onemocnění může být překryt výkyvy nálady pro dospívání běžnými. Situaci mohou zkreslit i začínající experimenty s návykovými látkami. Pokud nejsou výkyvy v náladě pro okolí nápadné, často se dotyčný dostane k lékaři až v dospělosti, kdy si většinou dobře uvědomí příznaky deprese. Ovšem pokud se přímo nezeptáme, příznaky hypomanie nemocný často nepovažuje za významné, nebo je hodnotí jako zlepšení svého stavu oproti prožité depresi.“ Psychiatrička MUDr. Jana Novotná