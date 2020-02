Říkám, co si myslím, ale chce to koule, přiznává Kamil Střihavka

Během tří dekád od pádu komunistického režimu vzniklo mnoho hitů, ale tím největším je podle mínění diváků hudební televize Óčko STAR a čtenářů iDNES.cz tklivá balada Země vzdálená z druhého alba skupiny BSP.



„Udělalo to velkou radost autorovi hudby, Michalovi Pavlíčkovi. Volal mi tu zprávu a říkal: ‚Hele, jestli budeš někde mluvit, tak hlavně řekni, že jsem to napsal já‘,“ říká se smíchem Kamil Střihavka v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Text nám napsal Ivan Hlas. Ten mi také připomínal, že ho mám zmínit. Země vzdálená je pecka. Přitom vlastně neměla původně na desce být. Chtěli jsme totiž, aby druhé album bylo trochu rockovější a nesouhlasili jsme s ní. Tlak od vydavatelské firmy ale přišel a byl vytrvalý. Nakonec jsme za to byli rádi,“ vzpomíná Střihavka.



Podle muzikanta si po pádu komunismu média s nově nabytou svobodou nevěděla rady. „Rádia i televize například odmítaly hrát naší písničku Holka čapni draka. Zpívá se tam totiž dlouhej výlet s LSD a podobně. Generace jako my, která strávila velkou část svého života za ostnatým drátem, v sobě zkrátka svým způsobem asi pořád měla strach,“ říká Kamil Střihavka.



Zpěvák tvrdí, že díky své otevřenosti by se mohl okamžitě přejmenovat na Kamila Upřímného. „Naučil jsem se říkat, co si myslím a jak co cítím. Člověk si tím ušetří spoustu času, starostí a negativních věcí kolem. Chce to mít na to koule. Spousta lidí mě za to má rádo a další spousta mě samozřejmě nenávidí, což přijímám,“ vysvětluje.



„Někdy je dost těžké to ego někomu narušit tím, že s něčím vyjádřím nesouhlas. Děje se to téměř denně, a to i v osobním životě. Nemyslím si, že je to nějaká přednost, ale hodně mi to usnadňuje žití a mám s každým jasno. Nemusím přemýšlet, co jsem kde řekl a podobně,“ dodává Střihavka.

Celý rozhovor s Kamilem Střihavkou Pořad Limuzína s Mírou Hejdou vysílá stanice ÓČKO STAR premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.

VIDEO: B.S.P. - Země vzdálená: