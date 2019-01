RockOpera v Plzni oživí děsivou legendu, v titulní roli Kamil Střihavka

V titulní roli představení Vymítač návštěvníci uvidí Kamila Střihavku. Příběh je inspirovaný legendami, které se vypráví o hřbitovním kostele ve Velharticích na Klatovsku.

Ten k sobě přitahuje pozornost už dlouhá staletí. Při psaní své básně Svatební košile z cyklu Kytice údajně čerpal z místních legend spisovatel Karel Jaromír Erben.

Podle pověstí se v místě odehrávaly pohanské a satanistické rituály, vraždili zde nemrtví a skrze vyvolávání duchů se tu chtěl jeden voják pomstít milé zemřelého kamaráda. Od té doby se ve štítu kostela objevuje dívčí tvář (více se dočtete v článku Umrlcova nevěsta i ohlasy ze záhrobí. Opravdu ve Velharticích straší?)

Představení Vymítač přinese velkou světelnou, akrobatickou a pohybovou show. Diváky dokonce čeká i tanec u tyče.

Režie opery se ujala členka legendárního Teatr Novogo Fronta Irina Andreeva.

Kromě Střihavky v díle hrají například také Jan Toužimský, Viktor Dyk, Pavla Forest, Žántí nebo Helena Kubelková. Autor hudby Milan Steigerwald našel inspiraci v metalu, Carlu Orffovi, Johannu Sebastianu Bachovi nebo keltské muzice.

Na akci vystoupí také plzeňská kapela Interitus, která hraje symfonický metal. „Hráli jsme s RockOperou v Plzni už dvakrát. Pocity byly fantastické. A ohlasy? Od diváků myslím velmi kladné,“ uvedl Ioannes, zpěvák plzeňské formace.

Spolupráce s pražskou scénou prý vznikla trochu náhodou. „Dozvěděl jsem se, že tady v Plzni mají hrát a oslovil jsem přímo pořadatele koncertu. Kapel, co by jim mohly předskakovat, je určitě víc. U nás byla výhoda, že jsme plzeňští. Ale doufám, že nerozhodlo pouze toto. Asi i proto jsme na druhý i třetí koncert byli zváni rovnou my,“ konstatuje.



Interitus se v současnosti snaží dát dohromady věci na nové CD. „Pár jich je už na netu v demo kvalitě, pár jich hrajeme i živě jako upoutávku na naši novou tvorbu. Přiznávám, že jsme tak trošku lajdáci. Je nás osm, máme to jako koníčka a zkouška v plném obsazení je skoro vzácnost. Pár členů vídám jen na koncertech,“ říká s úsměvem.

Během následujícího půl roku se formace bude snažit více zkoušet, tvořit a pilovat. „Tolik koncertů tím pádem není v plánu,“ dodává Ioannes.

„Dva naši členové jsou profi hráči, kteří hrají v různých symfonických tělesech, čili skloubit vše není snadné. Zbytek jsou obyčejně pracující lidé, tam je to jednodušší. I když pracovní směny a služby v nemocnici jsou také pro mne lahůdka, tím myslím, abychom se vůbec potkali,“ sděluje zpěvák kapely, která kromě klasického metalového obsazení bicí, basa, dvě kytary a mužský growling sází ještě na housle, violu, flétnu a ženský zpěv.



A jakou pozici má na současné hudební scéně symfonický metal, kterému se skupina věnuje?

To je dost těžká otázka. „Takový ten klasický symfonický, jako je Nightwish a podobně, je už skoro mrtvý. Nikam se neposouvá, používají se pořád stejná schémata. Tím myslím super smyčcový zvuk, mraky podkladů, operní hlas zpěvačky. Na druhou stranu, a nejde o to, že to takto hrajeme, ten syrovější, živější, má ještě spoustu síly a nápadů. Dle mého mínění v tomto platí, že méně bývá více. Já sázím na přirozený zvuk houslí, violy a flétny,“ říká.



Interitus vznikl v roce 1993. „Styl se samozřejmě posunul, začínali jsme před 26 lety, takže za mládí to člověk hraje a vidí jinak. Teď si myslím, že více makáme na rytmice, před tím šlo hlavně o melodie. V tom vidím největší rozdíl,“ dodal Ioannes.



Na vlně temnější muziky se v Šeříkovce ponese také sobotní koncert. Na něm vystoupí kapela Bratrstvo Luny a hlavně legenda českého gothic rocku XIII. století.

