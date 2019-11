Největším českým porevolučním hitem je Země vzdálená

Hudební televizní stanice Óčko STAR vyzvala své diváky, aby posílali tipy na největší hity, které vznikly po sametové revoluci. Podmínkou bylo, aby píseň byla vydána po 17. listopadu 1989, měla videoklip a interpret byl Čech.

Označení superskupina je v případě autora vítězné písničky na místě, zkratka BSP znamená Ota Balage (klávesista, skladatel a dirigent, bývalý člen kapel Tango nebo Nová růže, podílel se i na českém nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar), Kamil Střihavka, zpěvák mocného hlasu, bývalý frontman skupiny Motorband a samozřejmě dechberoucí superhvězda Ježíš Kristus, a do třetice Michal Pavlíček.

Jeden z nejskvělejších českých kytaristů všech dob, virtuóz s nezaměnitelným a okamžitě rozpoznatelným stylem, pilíř kapel Pražský výběr a Stromboli.

BSP společně natočili dvě alba. Anglicky zpívaný debut Ota Balage For Kamil Střihavka By Assistance Michal Pavlíček z roku 1993, který obsahoval hitovou baladu I Don’t Know (Im An Impasse) nebo výtečně melodicky vystavěnou a dnes bohužel trochu opomíjenou písničku Will You Go?.

O rok později takhle trojka zrealizovala album Michal Pavlíček For Kamil Střihavka With The Assistence Of Ota Balage, která byla na rozdíl od debutu nazpívána komplet v češtině a obsahovala zmíněnou Zemi vzdálenou. Byla to poslední píseň na albu, ale suverénně převálcovala všechno, co tihle tři kdy společně natočili.

Oproti spíše klávesové a na výrazných popových melodiích postavené desce byla dvojka BSP více v Pavlíčkově režii, tedy rockovější a dravější. Kamil Střihavka, neomezován angličtinou, podal vynikající pěvecký výkon a i díky němu je Země vzdálená jedna z nejlepších tuzemských rockových balad.

Na druhém místě stanula další klasika, Amerika od skupiny Lucie. Ústřední melodie stejnojmenného režijního debutu Vladimíra Michálka překročila rámec filmu a stala se ozdobou kapelového repertoáru. Vyšla na albu Černý kočky mokrý žáby z roku 1994, což je nejsilnější deska, kterou kdy Lucie natočila.

Třetí místo patří letošnímu hitu Srdce nehasnou z pera Richarda Krajča, kterou složil pro Karla Gotta a jeho dceru Charlotte Ellu.

Na dalších příčkách se umístil například Medvídek od Lucie, k němuž režisér Filip Renč natočil svého času velmi kontroverzní klip, stejně jako k písni Láska je láska, kterou pro zpěvačku Lucii Bílou napsali Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová.

Lascivní video ale není jediný důvod kontroverze kolem téhle skladby. Ústřední kytarový riff si totiž Ondřej Soukup vypůjčil ze sklady Alphabet Street od Prince, aniž o tom na původním vydání alba Missariel z roku 1992 byla jakákoliv zmínka.

Reedice z roku 1997 už vše napravila a Prince se, byť posmrtně, dočkal uvedení autorského kreditu.

Na dalších příčkách se umístily žánrově tak rozdílené skladby jako například zábavová vyřvávačka Hrobař od kapely Premier (klip k ní mimochodem rovněž natočil Filip Renč), Stín katedrál ze zpěvníku Václava Neckáře, kterou zpopularizovala dvojice Shalom, diskotékovka Dlouhá noc, kterou napsal Michal David Heleně Vondráčkové nebo „vyprávěnka“ František z repertoáru ostravské kapely Buty.

Vzpomínka na které písničky vzbuzuje pobavený úsměv, viz třeba cajdáček Máma uměle vytvořeného boybandu Lunetic, otextovanou ústřední melodii z pohádky Tři oříšky pro popelku v podání Ivety Bartošové, případně rovněž legrační „hitovku“ Vodopády hiphopové kapely Chaozz.

Na druhé straně tu jsou ale kvalitnější skladby jako například Půlnoční od Václava Neckáře, která ozdobila film Alois Nebel a v druhém plánu se zpěvákovi postarala o nečekaný comeback, či Nebe v podání Anny K. v produkci Jana P. Muchowa.

Kompletní žebříček třiceti největších hitů, který společně ve spolupráci s diváky sestavili dramaturgové Óčko STAR, vypadá následovně. K vidění bude na Óčku 17. listopadu od 20:00 hodin.

1. BSP – Země vzdálená

2. Lucie – Amerika

3. Karel Gott a Charlotte Ella Gottová – Srdce nehasnou

4. Lucie – Medvídek

5. Lucie Bílá – Láska je láska

6. Wohnout – Svaz českých bohémů

7. Kabát – Pohoda

8. Václav Neckář – Půlnoční

9. Premier – Hrobař

10. Shalom – Stín katedrál

11. Petr Hapka a Lucie Bílá – Dívám se, dívám

12. Žlutý pes – Sametová

13. Kryštof a Tomáš Klus – Cesta

14. Wanastowi Vjecy – Tak mi to teda nandey

15. Petr Kotvald – Milujem se čím dál víc

16. Helena Vondráčková – Dlouhá noc

17. Buty – František

18. Chinaski – 1970

19. Aneta Langerová – Voda živá

20. Iveta Bartošová – Tři oříšky

21. Daniel Landa – Touha

22. Lunetic – Máma

23. Ilona Csáková – Proč mě nikdo nemá rád

24. Anna K. – Nebe

25. Petr Kolář – Ještě že tě lásko mám

26. Chaozz – Vodopády

27. Janek Ledecký – Na ptáky jsme krátký

28. Yo Yo Band – Rybitví

29. Óčko Allstars – Ty jsi jako já

30. Ready Kirken – 1+1