Momentálně nežijeme pod jednou střechou, říká o manželovi Kaley Cuoco

Herečka Kaley Cuoco a o pět let mladší miliardář Karl Cook se vzali loni v červnu. Pro Cuoco to byla již druhá svatba, kdysi žila s bývalým profesionálním tenistou Ryanem Sweetingem (31).



„Momentálně žijeme s Karlem každý zvlášť. Ani se denně nevídáme. Stavíme však společně náš dům snů. A v tom pak budeme společně žít pod jednou střechou už navždy,“ řekla herečka v rozhovoru pro televizní pořad E! News.

U příležitosti prvního výročí svatby poslala Kaley Cuoco manželovi na sociálních sítích vzkaz. „Své neuvěřitelné drahé polovičce přeji vše nejlepší k našemu prvnímu výročí svatby. Stále nemohu uvěřit, že jsi můj. Nikdy tě nenechám odejít,“ napsala herečka k videu, na kterém ukazuje prsten s růžovými safíry, který dostala od manžela k výročí.

Otcem Karla Cooka je miliardář Scott Cook, spoluzakladatel softwarové společnosti Intuit, jehož jmění se odhaduje v přepočtu na sedmdesát miliard korun.

Pro pořad Entertainment Tonight odpověděla Kaley Cuoco také na otázku, zda se s manželem chystají v blízké době založit rodinu. „Rozhodně se na to ještě necítím. Vím však, že to přijde, protože děti miluji. Teď se naplno věnuji kariéře a práci. Mezi to patří i budování našeho vztahu s manželem. Já i Karl děti milujeme, takže mít vlastní potomky je nám souzeno,“ tvrdí herečka.

V červnu tohoto roku se o stejné rozhodnutí nežít s manželem Bradem Falchukem (48) pod jednou střechou podělila s fanoušky také herečka Gwyneth Paltrowová (46).

Tento způsob manželství, kdy muž nocuje u své ženy jen čtyřikrát do týdne, herečce schvaluje i její intimní koučka.