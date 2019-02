Justin Bieber se léčí s depresemi. S manželkou to nesouvisí, vzkazuje

„Své emoce zvládá, ale ví, že terapie, ačkoli je bolestivá, je to, co teď potřebuje, jak se posouvá dál v životě. Je rád, když odhaluje některé zaryté problémy a všichni to vnímají pozitivně, protože mu to pomůže zjistit, kudy se vydá dál,“ cituje magazín People Bieberova kamaráda. „Jednou bude otcem a ví, že se to může stát spíš dřív než později. Musí se dát dohromady.“

Bieber začal kariéru v showbyznysu jako čtrnáctiletý kluk. Bylo to však příliš brzy pro jeho nezralou psychiku. „Začal jsem opravdu pociťovat, že je toho na mě moc. Lidé mě milují, ale jsem k ničemu. Tak jsem o sobě opravdu uvažoval. Začal jsem být velmi arogantní a drzý. Uvnitř jsem na všechno koukal černou optikou,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů na začátky kariéry a chování, které ho často přivedlo až k soudu.

„Najednou jsem sám sebe viděl dělat věci, za které jsem se styděl, byl jsem extrémně promiskuitní a tak. Myslím, že jsem užíval Xanax, protože jsem se za vše styděl.“

Dodal, že nedokázal věřit lidem. Pořád bojoval s pocitem, že ho využívají. „Jedním z mých velkých problémů je věřit sám sobě. Osobně i ve vztazích jsem udělal několik špatných rozhodnutí. Tyto chyby dost ovlivnily mé sebevědomí při rozhodování. Nedokázal jsem dokonce věřit ani Hailey. Ale pracoval jsem na tom. A to je skvělé, ne?“ prohlásil Bieber.

Modelka a dcera herce Stephena Baldwina v rozhovoru pro magazín Vogue přiznala, že jejich manželství s Justinem není vždy idylické. Snaží se na něm však pracovat a chtějí být spolu.

„Je nám dobře. Ale jsme dva mladí lidé, kteří se učí za pochodu. Nehodlám tady sedět a lhát, že je všechno kouzelné. Bude to vždycky těžké. To je věta, kterou bychom se měli nechat vést. Je to opravdu těžké,“ říká modelka. „Jsme opravdu mladí a to je trochu strašidelné. Hodně se změníme. Ale jsme odhodláni společně růst a vzájemně se podporovat v těchto změnách. Tak to vidím já. A nakonec, je také mým nejlepším přítelem. Nikdy mi nebude lézt na nervy.“