MeToo otevřelo lidem oči. Moc se toho však nezměnilo, míní Julianne Moore

„Bylo to zatím největší zemětřesení, jaké Hollywood v tomto směru zažil. Přesto si nejsem jistá, zda se i po tom všem něco doopravdy změnilo,“ řekla Julianne Moore v rozhovoru pro britský časopis ES Magazine.



„Hnutí MeToo jistě aspoň trochu pootevřelo oči těm, kteří si do té doby neuvědomovali, že ve filmovém průmyslu neexistuje něco, jako je rovnost mužů a žen. Opravdové změny však nastanou pouze tehdy, když o ně lidé budou opravdu společně usilovat,“ pokračuje herečka.

Moore přiznává, že ji dokáže vytočit, když se některé ženy bojí přiznat, kolik jim je let. „Některé ženy i muži kolem toho dělají opravdové divadlo. Říkají ‚ženy určitého věku‘, jako by to číslo bylo něco tak děsivého, že se ho bojí vyslovit. Být například padesátnicí není vůbec nic hrozného. Je to jednoduše jen další životní období,“ říká.

Herečce vadí také časté znázornění úspěšných žen ve filmu. „Pokud vidíte ženu, které se v práci daří, je obvykle prezentována jako svobodná a bezdětná. Kdy už se začnou bořit mýty, jako je tento? Proč je nám stále předkládáno, že nelze mít úspěch v zaměstnání a zároveň být přitom skvělou matkou nebo manželkou?“ dodává Moore.

Julianne Moore a její manžel, režisér Bart Freundlich (49), se vzali v roce 2003. Mají spolu dvě děti, jednadvacetiletého syna Caleba a sedmnáctiletou dceru Liv. Letos byli herečka i její muž hostem Filmového festivalu v Karlových Varech, kde si Moore převzala Křišťálový globus za přínos světové kinematografii.



