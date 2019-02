Legend se ve čtyřiceti učí plavat. Jeho otec začal o 20 let později

John Legend se na Twitteru přiznal, že ve svém věku stále neumí plavat. Jen o pár dnů později nahrál na Instagram video, ve kterém absolvuje u venkovního bazénu lekci plavání.

„Opravdu neumím plavat. Dnes jsem si užil svou první lekci od dob, kdy mi bylo pět let. Můj otec začal s plaváním až v šedesáti, takže to cítím tak, že mám vlastně docela velký náskok,“ napsal Legend, který s lekcemi začal jen několik měsíců po svých dětech.

Zpěvákovu snahu ocenili mnozí z jeho dvanácti milionů sledujících. Mezi zprávami pro Legenda byla i nabídka od stříbrné olympijské plavkyně, Američanky Kristy Kowalové (40). „Tento týden se stěhuji do Kalifornie. Dej mi vědět, jestli chceš lekce plavání pro sebe a své děti,“ napsala Kowalová.

Pomoc s dětmi by určitě uvítala i manželka muzikanta, modelka Chrissy Teigenová (33). Ta nedávno přiznala, že její a manželův sexuální život se po narození dětí dost změnil. „Poté, co se nám narodila dcera Luna, jsem začala hodně pít. Moc jsem nejedla, protože kvůli alkoholu jsem neměla hlad. Cítila jsem se ve svém těle tehdy opravdu špatně,“ svěřila se Teigenová v rozhovoru pro magazín The Sports Illustrated.

Modelku trápila především proměna jejích prsou po kojení dvou dětí, nyní osmiměsíčního syna Milese a dcery Luny (2). „Snažím se vyrovnat s realitou. S tím, že už zkrátka nikdy nebudu mít postavu jako ve dvaceti letech. Mění se všechno. Také náš sexuální život. I po jedenácti letech po sobě však s manželem pořád toužíme. Jen si už neužíváme naše kdysi oblíbené rychlovky v šatně,“ řekla Teigenová.

John Legend s dcerou Lunou

