Někteří fanoušci mě upřímně děsí, říká představitel Jokera Joaquin Phoenix

Americký herec Joaquin Phoenix je těžce poznamenaný smrtí svého staršího bratra Rivera, který mu skonal v náručí v roce 1993. Měl našlápnuto na velkou kariéru v Hollywoodu, ale osudné noci na podzim 1993 se předávkoval a na chodníku před klubem Viper Room ve svých třiadvaceti letech zemřel.



Joaquin Phoenix se z tohoto zážitku nikdy zcela nevzpamatoval a o svém bratrovi stále velmi často hovoří. „Mám pocit, že v každém filmu, který jsem kdy točil, nastalo nějaké silné spojení s Riverem. Myslím si, že jsme všichni na place vnímali jeho přítomnost a to, jak nás vedl v práci i v našich životech,“ prohlásil herec v pořadu 60 Minutes v rozhovoru s Andersonem Cooperem.

River Phoenix měl zásadní vliv na životní dráhu svého mladšího bratra. Byl to právě on, kdo ho motivoval stát se filmovým hercem. „Jednou přišel domů a velmi nadšeně mi řekl ‚podívej se na tento film‘,“ vzpomíná Joaquin Phoenix s tím, že starší sourozenec mu tehdy přinesl VHS kazetu se snímkem Zuřící býk režiséra Martina Scorseseho.

„Něco to ve mně probudilo. Najednou jsem vše dokázal vidět jeho očima. V Zuřícím býkovi je záběr, kde De Niro potká dívku mezi ploty a v jednu chvíli zatřese jejím malíčkem. Byl to nádherný detail a nádherný moment. River byl opravdu výjimečný herec a filmová hvězda a my jsme to nevěděli,“ říká představitel filmového Jokera, který kvůli své poslední roli zhubl 23 kilogramů. Snímek získal na letošních Oscarech celkem jedenáct nominací v různých kategoriích.

Joaquin Phoenix nedávno prohlásil, že se rozhodl nosit během zimní sezony přebírání různých filmových cen jediný smoking značky Stella McCartney, aby omezil produkci odpadu. Dcera Paula McCartneyho ho za to pochválila na sociálních sítích a snažila se poukázat na fakt, že většina celebrit si na každé přebírání cen nechává šít nové šaty, vystřídá jich i několik za večer a už je pak nikdy neoblékne.

Phoenix je po většinu života veganem. Jeho osvětu a práci v boji za práva zvířat ocenila loni organizace PETA, která mu udělila titul Osobnost roku 2019.

Herec je známý tím, že nevyhledává hollywoodské večírky a raději žije v ústraní. „Někteří fanoušci mě upřímně děsí. Když jdu po ulici a někdo si mě chce vyfotit, opravdu mě to v první chvíli vždy vyděsí. Dokážu si představit, že když jste slavní skoro celý život jako třeba Johnny Depp, tak si na to časem zvyknete. Já jsem se slávě v této podobě snažil vždy vyhnout. Často jsem vůbec nevěděl, jak se s tím vyrovnat,“ svěřil se Phoenix v rozhovoru pro britský magazín Event.



V soukromí je Joaquin Phoenix momentálně šťastně zadaný, žije s americkou herečkou Rooney Marou (34). Znali se pracovně už od roku 2012, milostné city však mezi nimi vzplanuly až před třemi roky při natáčení filmu Máří Magdaléna.