Bohdalová: Politici nám pěkně lžou. Národ se při covidu nedokázal semknout

„Je v tom politika. Mnohdy mám z našich politiků pocit, že je dobře, když se nedaří,“ řekla v pořadu Interview televize CNN Prima News s tím, že jako herečka dovede číst z nonverbálních projevů. „Kolikrát vidím, že nám pěkně lžou. Obrazovka je pěkná potvora a z toho, jak se lidé tváří, se dá hodně vyčíst.“

Když se pandemie koronaviru dostala před rokem do Česka, Jiřina Bohdalová věřila, že jako národ nás pandemie semkne. „Na začátku jsem si myslela, že nás covid spojí, protože když máme jako národ společného nepřítele, tak umíme zabrat,“ uvedla a doplnila, že se Češi zprvu spojili. „Jenže to bylo na tak krátkou chvíli, že nás to brzo začalo pálit. Semknutí trvalo jen do doby, než se řeklo, že se nepojede do Chorvatska.“

Podle herečky je to úkaz celé doby. Současnost pak přirovnala k minulému režimu. „Lidé se neumí semknout a strašně mi to chybí. Za minulého režimu byl táta dlouho zavřený a přesně si pamatuji, kolik lidí mi pomohlo, kolik lidí mi tajně drželo palce. Byli jsme semknutí,“ popsala.

Jiřina Bohdalová je přesvědčená, že se toho hodně změnilo po roce 1989. „Mám pocit, že jakmile jsme získali svobodu, absolutně jsme se rozdělili,“ dodala. Podle ní se měli lidé tak dobře, že si toho zkrátka přestali vážit.

V rozhovoru pak označila sociální sítě za osobního nepřítele. „Možná by nebyl, kdybych jim rozuměla, avšak nemám ani Facebook, ani Instagram,“ uvedla Bohdalová. Loni jí přitom kvůli show Zlatá maska tvůrci pořadu instagramový profil založili.

Přestože tvrdí, že účet na sociálních sítích nemá, o komentářích pod články na Facebooku si myslí své. „Některé komentáře mě absolutně zaráží. To pro mě není svoboda projevu, ale svoboda žumpy. Proč to vůbec je a komu to pomůže? Jsou to lidé, kteří neumějí pravopis, ani se vyjadřovat, navíc se ani nepodepíšou. To chceme předat našim dětem,“ podivila se.

Jiřina Bohdalová v pořadu Interview (5. dubna 2021)

Podotkla, že se od negativních komentářů člověk nedokáže úplně oprostit. „Český národ je psavý národ. Za minulého režimu jsem dostávala anonymní dopisy, ale nebylo toho tolik,“ dodala herečka.

Nejvíce dopisů dostávala během sametové revoluce, kdy často vystupovali na demonstracích. „Nejhezčí dopis, na který si vzpomínám a asi ho mám dodnes schovaný, byl korespondenční lístek, na kterém byly napsány jen dvě slova: ‚Ty Babo! ‘,“ vzpomínala pobaveně Bohdalová.