Působí seriózně, ale doma je to vtipálek, říká o manželovi Martina Hynková

„Alternativním způsobem uvažování. Já žiji převážně prací v takovém tom předem nalinkovaném prostředí, jsem spíš pragmatik. Manželka naopak pěstuje bylinky, vykuřuje pokoje bílou šalvějí, občas medituje. To mě na ní fascinuje. Kdyby byla stejně založená jako já, nejspíš by to neklapalo. Vlastně jsem díky ní nucen objevovat nový svět. Ale ze začátku jsem se tomu bránil, to přiznávám,“ řekl Jiří Hynek.

Podle Martiny Hynkové je její muž, který se pouští převážně do větších kauz a řešil například případy Radovana Krejčíře nebo konkurzní mafie soudce Berky, mimo televizi úplně jiný.

„Jde o dva rozdílné lidi. Na obrazovce působí seriózně, nasazuje trošku tvář hráče pokeru. V rámci profese ani nemůže vyjadřovat emoce. Doma je to vtipálek s osobitým humorem, který uplatňuje na všechny v rodině včetně psa. Je velmi zábavný, což se z televize nedá vyčíst. Několik lidí se už zajímalo, jestli si vůbec rozumíme. Asi působíme odlišně. Můžu je uklidnit, máme doma legraci,“ prohlásila Hynková, která se díky novému kanálu pro seniory ČT3 po patnácti letech vrátila k profesi programové hlasatelky, v níž v České televizi začínala.

Že si společně užijí dostatek legrace, dokládají i dalšími historkami. „Naše společná vlastnost je roztržitost, hodně věcí někde zapomínáme. Třeba jsme si vyrazili do divadla, každý po své ose. Až když jsme po představení přijeli domů jedním vozem, došlo nám, že auto toho druhého pořád stojí u divadla. Takových situací zažíváme víc, a byť nám v první chvíli spíš komplikují život, nakonec nás pobaví,“ řekl novinář.

„Část společné letní dovolené je postavená na překvapení. Manžel naplánuje týdenní pobyt sám, aniž bychom tušili, co nás čeká. Předem nevíme, kam jedeme, ani jak se tam dopravíme. Tajemství je prozrazeno až na místě. Je to taková naše hra, na kterou se všichni moc těší. Naposledy jsme takhle byli v Rakousku u jezera Hallstatt,“ prozradila moderátorka, která jistý čas pracovala i ve španělské státní televizi, kde uváděla zábavnou soutěž.

„Španělé na rozdíl od nás žijí ‚maňánou‘. Spoustu věcí neprožívají, odkládají je na neurčito. Třeba se stalo, že zapomněli vyblokovat studio, což byl docela problém. Kromě dvacetičlenného štábu se natáčení měla zúčastnit i zvířata, protože se točil pořad o přírodě. Jinak se dá říct, že profese moderátorky je až na řeč v obou zemích stejná,“ dodala Martina Hynková.