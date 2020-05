Rozvod rodičů jsem moc nevnímal, říká starší syn Leoše Mareše Jakub

„Pracuji na recepci a jsem vždycky strašně překvapená, když mě tu někdo pozná,“ říká Monika Marešová, rodným jménem Poslušná, která i po rozvodu stále nosí příjmení svého bývalého muže. „Žádný nový mužský objev nyní na obzoru není. Za nouzového stavu s rouškou těžko někoho potkám,“ dodává.



Na kliniku za ní občas přijdou i její synové Jakub a Matěj (11). „Pokud bych jako táta vyprodal O2 arenu třikrát za sebou, tak by to určitě nebylo zpěvem. Čím, to si ještě budu muset rozmyslet,“ říká se smíchem Jakub Mareš, který pěvecké ambice po otci zatím nemá.

„Vůbec nevím, čím jednou budu. Možná by mě bavilo být influencerem. Ale žádné konkrétní plány nemám. Moderováním bych se asi neživil. Táta mi zatím žádné fígle neříká, jen chce, abych mluvil správně a pořádně česky. Nemyslím si, že by chtěl, abych byl jako on moderátorem,“ míní Jakub.

Do výběru nových partnerů prý Jakub a jeho bratr Matěj rodičům nikdy nemluvili. „Když se táta s mámou rozešli, byl jsem ještě malej. Bylo mi asi osm a nějak moc jsem to nevnímal. Jsem moc spokojenej s tím, jak to teď je. Táta si vybral hodnou Moniku, takže jsem rád. Na mamce nechávám, ať si sama vybere někoho, s kým bude šťastná. Mamka je v pohodě, pokud doma s bráchou nezlobíme. Pro mě je to nejlepší máma na světě. Vozí mě na tréninky a ve všem mě podporuje,“ dodává Jakub Mareš.

Leoš Mareš a jeho první manželka Monika se rozvedli v květnu 2017. Vzali se v roce 2008 a mají spolu syny Jakuba a Matěje. Nežili spolu již od roku 2010, kdy moderátor od manželky odešel kvůli vztahu s vicemiss Hanou Svobodovou. Od té doby Mareš vystřídal několik partnerek včetně modelky Petry Faltýnové. S módní redaktorkou Monikou Marešovou, rozenou Koblížkovou se vzali v roce 2018 v piaristickém kostele na zámku v Litomyšli.