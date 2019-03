Nic neplánuji. Život ví líp než já, co mám dělat, míní Iva Kubelková

„Živím se tím modelingem, že dělám reklamu firmám. Najmou si mě jako tvář, a to dělají i lidé z jiných profesí. Klasický modeling nedělám,“ řekla Kubelková. Vymyslet kampaň na sociálních sítích například na vysavač tak, aby opravdu zaujala, podle ní není úplně těžké.

„Zrovna toto je produkt, kde je to strašně jednoduché. Protože já doma opravdu vysávám. Třikrát denně ne, ale opravdu vysavač používám. Myslím, že lidem je jasné, když ten produkt prezentuji, že to je reklama. Nesnažím se to balit do nějakých stylizací, aby to nikdo nepoznal. Je to reklama na produkt, kterému věřím a který používám, a myslím si, že je dobrý,“ přiznala.

Věci v životě si Iva Kubelková neplánuje. I když se v mládí věnovala hudbě, zpívat se bála. Až nyní podle ní přišla ta správná chvíle, aby se tomu věnovala pořádně.

„Život mi otvíral dveře jiným směrem, tak jsem šla tudy, kudy jsem jít měla. Tímto se v životě velmi řídím. Nic neplánuji. Mám pocit, že život ví líp než já, co mám dělat. Tak se snažím co nejlépe postavit výzvám, které přicházejí,“ uvedla s tím, že začala chodit na hodiny zpěvu, začala hrát s jazzovou kapelou, pak přišla nabídka na muzikál Trhák a teď plánuje natočit debutové album, se kterým jí pomůže Michal Pavlíček.

„Vznikne letos. My jsme se s Michalem potkali a tak si sedli, že on začal chrlit jednu písničku za druhou. Já jsem díky té jeho energii začala chrlit jeden text za druhým,“ pochlubila se Iva Kubelková, která ocenila, že hudebník k ní hned od začátku přistupoval bez předsudků.

„Já bych mohla o předsudcích napsat knihu. Například, že hezká holka to má jednoduché. Když někam přijdu, říkají si: Já kdybych vypadala jako vy! Pak další, že ženským s velkými prsy jde všechno samo. Že chlapi pro ně všechno udělají. A také předsudek modelky. Ten očekávám i s tím zpíváním. Modeling nedělám už deset let, ale jsem pro lidi pořád hrající modelka nebo zpívající modelka. Ale už s tím nebojuju, ať si to každý vnímá, jak chce,“ dodala.