Roli Jamese Bonda mi nikdy nenabídli, potvrdil Idris Elba

„Samozřejmě, kdyby se mě někdo zeptal: Chceš hrát Jamese Bonda?, řekl bych: Jo! Je to pro mě fascinující. Ale neříkal jsem: Ano, chci být černý James Bond,“ uvedl Elba pro magazín Vanity Fair s tím, že tuto nabídku nedostal.

Herec přitom dosud rád na sociálních sítích podporoval spekulace o jeho angažování. Na Zlaté glóby dorazil v bondovském smokingu. K selfie s Danielem Craigem napsal: „Trapas.“

Idris Elba také přiznal, že ho zklamali fanoušci agenta 007, kteří ho hned odepsali kvůli barvě pleti. Nebyli to ovšem jenom fanoušci. Herec Ralph Fiennes, který v bondovkách nahradil Judi Denchovou alias M, letos v březnu prohlásil, že James Bond by neměl nikdy změnit pohlaví a neměl by ho hrát černoch. Ať si klidně ženy či černoši natočí vlastní filmy s podobnou tématikou, ale nemělo by jít o Bonda.

Zatímco producentka Barbara Broccoli v roce 2017 připustila, že s ohledem na vývoj doby je možné všechno, bývalý James Bond Roger Moore to také odmítl.

„Slyšel jsem, že lidé mluví o tom, že by měl být Bond žena nebo gay. Ale nebyli by Bondem z prostého důvodu, protože tak to Ian Fleming nenapsal. Nejde o to, že bychom byli homofobní nebo rasističtí, je to prostě o tom, že se věrně držíme charakteru,“ řekl Moore už v roce 2015.

Podle posledních informací listu Daily Mail Daniel Craig v novém filmu, který má přijít do kin příští rok, zůstane Bondem. Ovšem kódové označení 007 přejde poprvé v dějinách bondovek na ženu, kterou je britská herečka Lashana Lynchová. „Bond je pořád Bondem, ale jako 007 byl nahrazen,“ dodal zdroj listu.

