Moderátor Honza Musil se po těžkém úrazu učí znovu chodit

„Hezké pondělí přátelé! Chodítko to jistí! Můj fyzioterapeut Honza mě naučil zvedat se přes břicho. Nemohu sedět a ještě bolí žebra. Ale podařilo se! A to i díky podpoře vás všech!“ oznámil moderátor svým příznivcům na sociálních sítích a všem poděkoval.

Předtím přiznal, že nebylo vůbec jasné, zda bude po úrazu schopný chodit.

Nehoda, při které spadl Musil z žebříku a vážně se poranil, se stala 21. prosince. „Stalo se to v garáži, kam šel Honza pro květináč, protože dostal vánoční růži. Musel vylézt do patra a ve chvíli, kdy byl na žebříku, mu to podjelo a spadl. Zlomil si páteř, devět žeber a propíchl plíci,“ popsal pro týdeník Sedmička Musilův partner Jakub Gareth Bialý.

Od té doby je moderátor v péči lékařů. Podstoupil operaci a po převozu do jiné nemocnice začal s rehabilitací. V nemocnici jej navštívil i ředitel TV Barrandov Jaroslav Soukup.

V minulosti lékaři Musilovi diagnostikovali leukémii, se kterou bojoval několik let. Podstoupil náročnou léčbu a nemoc se mu podařilo porazit. Zkušenost změnila jeho náhled na život.

„Důležité je nevzdávat to a nepodlehnout panice. Vnitřní síla je velmi důležitá stejně jako pocit a vědomí, že jsou lidé, kterým na vás záleží. Vždy se stane, že vám nemoc něco vezme a něco dá. Jsem díky této zkušenosti mnohem klidnější, nic mě hned nerozhází a žiji klidný život bez stresu. Snažím se lidem dávat radost a vyloudit na jejich tvářích úsměv,“ řekl před lety Musil v rozhovoru pro iDNES.cz.