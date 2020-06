Bronchitida v karanténě mě odnaučila kouřit, říká herečka Jitka Smutná

Už třetí měsíc téměř nehrajete, chybí vám divadlo?

Samozřejmě, divadelní svět s kolegy a diváky mi schází, ale bráním se vidět vše negativně. Prostě mám prázdniny teď a v létě budu snad už pracovat. Dovoluji si luxus vstávat později, číst si dlouho do noci, sledovat pět dílů seriálu v kuse a o přestávkách si vařit kafe, povídat, jíst – to všechno pomalu a doma. Už měsíc mi třeba kvete balkon! Užívám si to. Normálně takový klid poslední roky neznám. Pro první týdny karantény jsem si paradoxně pořídila bronchitidu a myslím, že mě celý náš dům považoval za oběť koronaviru. Ten kašel byl jednoduše strašný. Ale i toho jsem využila a přestala kouřit, za což jsem vděčná.