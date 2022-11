Články o mé sexuální orientaci jsem nesla těžce, přiznává Jitka Smutná

„Jako bych přestala od té doby být Jitka Smutná, herečka, ale byla Jitka Smutná, lesba. Ale já jsem oboje,“ popisuje v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Také v seriálu Ulice se po jejím boku objevila žena. „Vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, jestli tu roli vezmu. Líbilo se mi to a přišlo mi to důležité, že je tam ženský pár,“ vysvětluje.

„Lidé z mé komunity LGBT se nemohou skrývat. Musí žít úplně normálně. Většinová společnost by do jisté míry chtěla, abychom o tom nemluvili. A ještě to označují slovy, která jsou zkrátka nepřístojná. Taková slova kdyby někdo řekl o jejich vztazích, to by byl oheň na střeše. Ale o nás to klidně řeknou,“ vadí herečce.

Smutná žila v minulosti s kameramanem Jaromírem Nekudou, se kterým má dceru a syna. Přestože Jitka Smutná nyní žije po boku ženy, s bývalým manželem mají i nadále výborný vztah. „Mé manželství bylo krásné a s mým mužem jsme velcí přátelé. Ten život s ním byl dobrý, je to skvělej chlap. Takže nemůžu říct, že bych odešla od svého muže kvůli němu,“ popisuje a dodává, že má po svém boku skvělé lidi.

„A mám i skvělou ženu. Jsem šťastná. Nemyslím si, že štěstí závisí úplně tak na tom, jestli máte vztah nebo ne. Ale je o tom, že jsou kolem vás lidé, kteří jsou bezvadní, moudří, milí a pečující. A zbytek je fakt jenom moje věc. Včetně toho, jakého jsou ti lidé pohlaví,“ říká herečka.

Před pár lety se v jednom z rozhovorů svěřila, že pro média už není Jitka Smutná – herečka, ale Jitka Smutná – lesba. „Žijeme ve 21. století a že je na čase se smířit s tím, že existují různé preference milostných vztahů. Nemůžete pořád žít ve strachu z médií, neustále se korigovat a neříkat věci jen proto, že je média mohou zneužít. Nebo proto, že budou na sociálních sítích někteří lidé pod vaše rozhovory psát nenávistné komentáře. Já se jich bát nebudu, já se jim nepoddám,“ řekla v roce 2020 v rozhovoru pro Týdeník Televize.

Jitka Smutná absolvovala pražskou DAMU. Patří k úspěšným divadelním i televizním herečkám. Věnuje se také dabingu, rozhlasu a moderování. Je také folkovou písničkářkou, sama si skládá hudbu a píše texty. Vystupuje s kytaristou Milanem Kramarovičem nebo s kapelou Rodinná fúze.