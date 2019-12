Vondráčková s Michalem prohráli spor s televizí Prima, chtěli milion

Každý z manželů žádal půl milionu korun za zásah do osobnostních práv. Společně se také domáhali odvysílání tří omluv ve zpravodajství Primy – za neoprávněné a opakované spojování jejich jmen s kauzou Michalova syna a za zveřejňování záběrů z jejich soukromí získaných obtěžováním a pronásledováním.

V prosinci před sedmi lety se televize intenzivně věnovala případu, který řešili finanční policisté. V jejich síti uvázla skupina lidí podezřelá z daňových podvodů s odhadovanou škodou přes miliardu korun. Mezi zadrženými byl také sedmadvacetiletý Antonín Michal.



Během čtyř dnů, od 7. do 10. prosince 2012, odvysílala Prima sérii upoutávek a reportáží, v nichž zaznělo, že jedním z dopadených mužů je syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové. Zpočátku prý v redakci nevěděli, koho kriminalisté při akci v pražských Stodůlkách zadrželi.



„Po pár minutách našeho natáčení na místě policejního zásahu už vedení naší redakce drnčí telefon. Na druhé straně je tento muž, manžel Heleny Vondráčkové Martin Michal. Tvrdí, že pokud reportáž odvysíláme, můžeme mít velké problémy. Až kontrolou katastru nemovitostí zjišťujeme, proč se o tento kriminální případ zajímá i manžel jedné z nejznámějších celebrit, zpěvačky Heleny Vondráčkové. Dům, ve kterém jsou policisté, totiž patří manželce jeho nejmladšího syna Antonína,“ uvedl reportér v televizních zprávách 7. prosince.

Štáb Primy jel do Řitky před dům, v němž Martin Michal se známou zpěvačkou žije. „Co říkáte na to, že byl váš syn zadržen policií?“ snažil se zjistit redaktor. Michal však synovu kauzu komentovat nechtěl. „A netočte nám dovnitř do baráku,“ upozornil novináře. „My vám netočíme dovnitř do baráku, my točíme vás,“ reagoval reportér. „Točíte mi dovnitř do baráku. Já vás upozorňuji, že z toho budete mít problém,“ varoval ho Michal.

O dva dny později volal dokonce na redaktora s kameramanem, kteří se znovu objevili před jejich domem, policejní hlídku.

„Mohu říci, že to, co diváci viděli v televizi Prima, je přesně případ toho, jak některá média ve spolupráci s policií dokážou naprosto porušit všechny platné zákony této země. Jsem přesvědčen, že za protiprávní získávání informací, které rozhodně nespadají pod zpravodajskou licenci, jsou jednotliví policisté honorováni. Tedy se jedná o korupční jednání přímo v řadách protikorupční policie,“ uvedl tehdy v tisku Martin Michal.



Vedení zpravodajské redakce Primy i mluvčí protikorupčního útvaru nařčení odmítli.



Žaloba na Primu

V dubnu 2013 Michal a Vondráčková televizi zažalovali. O tři a půl roku později soudkyně Městského soudu v Praze Jaroslava Lobotková jejich žalobu zamítla. Toto rozhodnutí však kvůli nejasnostem v rozsudku zrušil vrchní soud. Druhý verdikt vynesla soudkyně v květnu 2018. Pro Vondráčkovou s Michalem byl příznivější. Prvoinstanční soud přiznal každému z nich sto tisíc korun.

Žalobci se znovu odvolali. Odškodnění jim připadalo nízké a trvali na tom, že se jim Prima musí za jednání svých pracovníků omluvit. Odvolání podala i televize. Odmítala zaplatit. Reportáže podle ní byly v pořádku.

Kauzu Antonína Michala soudy uzavřely. Do vězení jde na 8 let (13. 12. 2019):



VIDEO: Syn podnikatele Martina Michala dostal 8 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Senát Vrchního soudu v Praze v úterý v jednací síni přehrál odvysílané upoutávky na Krimi zprávy i zpravodajské šoty a rozhodl, že žalobci nic nedostanou.

„Nelze se ztotožnit s názorem soudu prvního stupně, že by reportáže byly opakováním neustále toho samého. Navazovaly na sebe, v trestní kauze byl určitý vývoj. Nejprve došlo k zásahu policie, domovním prohlídkám, zabavování vozidel a majetku. Dále se týkaly rozhodování o vzetí do vazby, o zjištěních, kdo je další z těch spoluobviněných,“ vysvětlil předseda senátu Jiří Čurda.

„Pokud byla v reportáži zmíněna jména žalobců, zejména pak žalobce A (tím je Michal, žalobkyní B je Vondráčková – pozn. red.), šlo o pravdivou informaci o rodinné vazbě. Máme za to, že nelze nic dovozovat z toho, že se v reportážích objevují záběry, které byly zveřejněny v předešlé reportáži. Reportáže je třeba vnímat odděleně, nebyly publikovány v rámci jednoho vysílání,“ doplnil soudce. Odvolací senát dospěl k závěru, že televize do osobnostních práv žalobců nezasáhla.



Právní zástupce Primy je s výsledkem spokojen. Protistrana má možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu.



Žaloba na Novu

Vrchní soud v Praze rozhodoval letos v září o podobné žalobě na televizi Nova. Také tato komerční stanice podle Vondráčkové a Michala ve svém zpravodajství bezdůvodně spojovala jejich jména s kauzou stíhaného Michala juniora. Žalobci chtěli vedle omluvy i odškodnění ve výši 600 tisíc korun.



Spor s Novou manželé prohráli, nevysoudili ani omluvu ani peníze (září 2019):

VIDEO: Michal a Vondráčková prohráli spor s Novou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vrchní soud potvrdil rozhodnutí nižší instance, která v prosinci 2018 žalobu zamítla. Podle odvolacího senátu byla reportáž „v zásadě pravdivá“. Byla sice bulvárního charakteru a jejím cílem bylo patrně zvýšit sledovanost, to však není podle soudu nic nepatřičného, neboť „o sledovanost usilují nejen soukromé televize, ale i ty veřejnoprávní“.



„Žalobci jsou zvyklí na značnou míru mediální pozornosti a musí počítat s tím, že ne vždy jim taková mediální pozornost bude příjemná,“ uvedla tehdy při odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Yvona Svobodová.



Jana Gavlasová, právní zástupkyně Heleny Vondráčkové a Martina Michala, poté naznačila, že její klienti zřejmě podají dovolání. „Nemohu souhlasit s názorem soudu, že pokud je televize Nova brána jako bulvární médium, tak si může dělat v podstatě, co chce,“ řekla iDNES.cz advokátka.