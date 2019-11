Nejsem za zenitem, zlobí se Vondráčková. Kvůli urážce se soudí

Spor řeší Obvodní soud pro Prahu 7. Zpěvačka přišla k úternímu jednání popsat svou újmu. Její advokátka Jana Gavlasová žádala, aby veřejnost nesměla v soudní síni pořizovat zvukový záznam. Soudkyně jí nevyhověla (část výpovědi Heleny Vondráčkové si můžete poslechnout ve videu – pozn. red.).



Článek vyšel na webu Blesku loni 5. února. Módní kritička Františka Čížková ho nazvala „Český ples? Panoptikum za horentní ceny“ a v textu uvedla: „Za hvězdy programu s neodmyslitelnou tombolou byly avizovány zpěvačky za zenitem, Helena Vondráčková a Marie Rottrová.“



Žalobu podala jen Vondráčková. Rottrová buď článek nečetla, nebo nad ním mávla rukou. „Velmi mě to urazilo. Nejsem zpěvačka, která končí kariéru a nechce dál pracovat. Koncertuji, mé sály jsou vyprodány,“ řekla před soudem Vondráčková.



Dodala, že Čížková na plese nebyla a její kritický článek mohl být reakcí na to, že na akci nedostala pozvánku.



Helena Vondráčková Uzavřela smlouvu s několika zahraničními gramofonovými společnostmi, například německým Polydorem nebo japonskou Columbií.

Uspěla na řadě mezinárodních písňových festivalů – nejvýrazněji v Riu de Janeiru (1967), Tokiu (1970) či Sopotech (1977).

Zlatou slavicí se stala jednou – v roce 1965. Jedenáctkrát skončila druhá.



V roce 1968 vystoupila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem v pařížské Olympii.

V roce 1974 vyhrála zlato na Bratislavské lyře, kde bodovala s písní Malovaný džbánku.



V průběhu sedmdesátých let se stala nejexportovanější českou zpěvačkou.

V roce 1982 získala titul zasloužilá umělkyně.

V 70. a 80. letech absolvovala samostatná turné v Japonsku, Brazílii či Kanadě. Měla dlouhodobé angažmá v berlínském Friedrichstadt-Palastu.



V roce 2000 a 2005 koncertovala s Karlem Gottem v newyorské Carnegie Hall.



Celosvětově se odhadem prodalo okolo 17 milionů zvukových nosičů s jejími písněmi.

„Zvláštní je, že paní Čížková hodnotila něco, co je mimo její obor,“ myslí si Vondráčková. Pokud by se kritika týkala například oblečení, žalobu by prý nepodala.



„Četl to celý národ, těžko to mohl někdo přejít bez povšimnutí,“ je přesvědčena zpěvačka. Uvedla, že článek pobouřil její přátele i fanoušky. Připravovala koncertní turné a agentura, která ji zastupuje, musela údajně v reakci na zveřejněný text posílit reklamu.

Podle právního zástupce vydavatelství Jiřího Urbánka nemá Vondráčková nárok na omluvu ani na požadované peníze.

„Od počátku jsme přesvědčeni, že ta kritika je přípustná. Veřejně vystupující umělec podle nás musí být schopen strpět takovou kritiku. Běžně se kritizují umělci, sportovci, herci, že už jsou za vrcholem své kariéry,“ říká advokát.

Vydavatelství nabídlo Vondráčkové možnost vydání článku, v němž by mohla na vyjádření Čížkové reagovat. Zpěvačka ale trvá na tom, aby tvrzení, že je za zenitem, z již vydaného textu zmizelo. Nehodlá ustoupit, ani pokud jde o omluvu.



Soudkyně Helena Gregorová zaprotokolovala návrhy na doplnění dokazování, mezi nimiž je výslech manžela Vondráčkové Martina Michala. Jednání poté odročila na neurčito. Spor po ní převezme jiný soudce, Gregorová totiž odchází pracovat jinam.



Stále na vrcholu, nebo už za zenitem?

Advokát Urbánek se Vondráčkové v jednací síni zeptal, jak dlouho zpívá a kdy zažila vrchol kariéry. „Opravdu to chcete vědět?“ usmála se zpěvačka. „Zpívám 55 let. Těch vrcholů bylo hodně,“ dodala. Vyjmenovala některá ocenění, zmínila tuzemská i zahraniční turné nebo konkrétní vystoupení (podrobněji v boxu výše – pozn. red.). Doplnila, že do současné doby vydala přes osmdesát alb.

Autor článku oslovil dva známé hudební publicisty. Zeptal se jich, co by označili za vrcholné období kariéry zpěvačky Heleny Vondráčkové.



„Asi začátek, to znamená kolem roku 1967 nebo 1968. Pak to byla stabilní dráha, což je vidět i na výsledcích Slavíka, kde končila druhá nebo třetí. Držela to až do konce devadesátých let, což je obdivuhodné. Pak měla ještě období s hitem Dlouhá noc (rok 2000) a několika dalšími písněmi. Drží svůj standard, ale dnes je populární hudba jinde. V sedmdesáti letech už nemůže být hvězdou pro teenagery,“ myslí si Josef Vlček.

Helena Vondráčková v anketě Zlatý / Český slavík rok umístění rok

umístění rok umístění rok umístění 1964 4. 1977

2. 1990

11. 2007 5. 1965 1. 1978

3. 1991** 9. 2008 6.

1966 3. 1979

2. 1996***

3. 2009 5. 1967 2. 1980

3. 1997 3. 2010 7. 1968 3. 1981 2. 1998 4. 2011 12. 1969 3. 1982 3. 1999

6. 2012 19. 1970* 10.

1983 3. 2000

3. 2013 15. 1971 2. 1984 2. 2001

2. 2014 12. 1972 3. 1985 4. 2002 2. 2015

13. 1973 3. 1986 4. 2003 2. 2016

15. 1974 2. 1987 10. 2004 3. 2017**** 12. 1975 2. 1988 12. 2005 3. 1976 3.

1989 12. 2006 3.



*1970 – ročník zmanipulovaný tak, aby 1. místo nezískala Marta Kubišová (zařadili ji na 7. příčku), vyhlášené pořadí zahrnovalo dohromady zpěváky i zpěvačky, **1991 – poslední ročník Zlatého slavíka, ***1996 – první ročník Českého slavíka, ****2017 – zatím poslední ročník Českého slavíka

„Myslím, že jejím vrcholem byla druhá polovina šedesátých let. Byla to doba spolupráce s Golden Kids a také s (textařem) Zdeňkem Rytířem. Udržuje se tak, aby vyprodala velké sály, ale roky, kdy na vrcholu ovlivňovala situaci v moderní populární hudbě, jsou už dávno pryč,“ řekl iDNES.cz Jiří Černý.



Billboard s Čížkovou

Krátce po vydání sporného článku se u vydavatelského domu CNC objevil billboard s nelichotivou fotografií Františky Čížkové a následujícím textem: Ještě nejsem za zenitem. Vše mám před sebou! Vaše módní guru Františka Čížková.

Právní zástupkyně vydavatelství Helena Chaloupková v září u prvního stání uvedla, že mohlo jít o odvetu v režii zpěvaččina muže Martina Michala.



Manžel Vondráčkové má s tímto „stylem boje“ zkušenost. V roce 2011 rozjel billboardovou kampaň proti bulvárním novinářům, policii a státnímu zastupitelství. „Děkuji orgánům činným v trestním řízení, že mohu beztrestně pomlouvat slavné a úspěšné lidi a ničit jim jejich pověst a práci,“ stálo na billboardech vedle velkých fotek bulvárních novinářů s jejich jmény a názvem média, do kterého přispívají (podrobněji v tomto článku).



Vondráčková v úterý u soudu řekla, že o billboardu namířeném proti Čížkové nic neví. Michal se k této záležitosti zatím nevyjádřil.



Dotčená kritička to komentovala loni v březnu. „Mediální scény a showbyznysu znalí známí se unisono domnívají, že autorem a zadavatelem této sarkasticky urážlivé ‚inzerce‘ je věčně se soudící manžel jisté zpěvačky, pan M. M., jenž si mě občas tímto způsobem podá na Facebooku.“



Svěřila se, že zvažovala, zda jít na policii. Nakonec nešla. „Dospěla jsem k názoru, že je dobré, dokonce nutné udržet glanc. Být nad věcí. Ubožák, ať už je to kdokoli, za výdej energie nestojí,“ uzavřela Čížková. U soudu zatím nevypovídala. Omluvila se s tím, že je nemocná a podstupuje náročnou léčbu.



Jako mercedes a trabant

Má člověk v České republice právo veřejně prohlásit o známé zpěvačce, že je za zenitem? Něco by mohl naznačit několik let starý spor, jehož aktérem byl nynější manžel Heleny Vondráčkové.

Kateřina Brožová

Martin Michal vystoupil v prosinci 2006 v pořadu rozhlasové stanice Frekvence 1, kde se ho moderátor zeptal, co soudí o tom, že má Helenu Vondráčkovou nahradit v muzikálu Hello Dolly Kateřina Brožová. Na dotaz, jestli je to stejná kategorie, odpověděl: „A tak to se vůbec nedá srovnat. To je, jako když budete srovnávat mercedes a trabant. To je nesrovnatelný.“

Brožová ho kvůli přirovnání k trabantu (a dalším výrokům, které v rádiu na její adresu pronesl – například, že potopila muzikál uváděný na Slovensku) zažalovala. Žádala omluvu a půl milionu korun. Omluvu vysoudila, peníze ne. Spor se dostal až k Ústavnímu soudu, kde se Michal odvolával na svobodu slova. A uspěl. Brožové se nakonec nemusel ani omlouvat.



Slavní mají snazší přístup do médií „Osoby činné v oblasti veřejného života navíc disponují snadnějším přístupem k médiím, a tak mají možnost vyvrátit to, co považují za smyšlenky. Soudní ochrana těchto osob proto musí být realizována v daleko menší míře. Nejlépe lze jakoukoliv újmu, které se jim realizací svobody projevu dostalo, napravit jinak než zásahem státu, např. oponováním kontroverzním a zavádějícím názorům.“ zdroj: Nález Ústavního soudu, I.ÚS 823/11

„Výkonní umělci vstupují do veřejné sféry, v níž se očekává, že jejich umělecké výkony budou podrobovány kritice, která může mít negativní konsekvence pro jejich profesní dráhu,“ uvedl v nálezu (I.ÚS 823/11) senát složený z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Elišky Wagnerové.



„Hodnocení uměleckých kvalit výkonných umělců, na něž mohou existovat zcela legitimně různé názory, neboť umění nelze nikdy exaktně definovat, představuje důležitou součást trhu idejí,“ připomněli ústavní soudci.



„Zásah (nižších soudů, které daly za pravdu Brožové – pozn. red.) do svobody projevu stěžovatele (Michala) zbytečně ‚zamrazuje‘ veřejnou diskusi o pozadí populární hudby jako legitimním předmětu veřejného zájmu,“ míní ÚS.



Pokud obvodní soud dospěje k závěru, že to, co Čížková do článku napsala, není její subjektivní hodnocení kariéry Heleny Vondráčkové (na něž má nárok), ale nepravdivá skutečnost, neboť zpěvačka stále ještě není za zenitem (za vrcholem své umělecké dráhy), tak ani to nemusí znamenat, že žalované vydavatelství spor prohraje.



„I kdyby byla (...) tvrzení posouzena jako tvrzení faktů, lze podotknout, že nikoliv každý nepravdivý faktický soud musí automaticky znamenat neoprávněný zásah do práv druhé strany, neboť aby tomu tak bylo, musí přesáhnout určitou přípustnou intenzitu takovou mírou, že to v demokratické společnosti tolerovat již nelze,“ konstatoval ve sporu Martina Michala a Kateřiny Brožové Ústavní soud.