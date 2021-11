Verdikt lékařů manžel neustál, říká Hana Robinson o roztroušené skleróze

Rodačka z Brna Hana Robinson vystudovala Berklee College of Music v americkém Bostonu. Na kontě má spolupráci s Michalem Horáčkem, úspěšné autorské album Brouk v hlavě a brzy jí vyjde druhá deska. Vypadá to, že v jejím životě neexistují mollové tóny, ale to je pouhé zdání.

Už řadu let bojuje s roztroušenou sklerózou. Nemoc jí byla diagnostikována v roce 2009, ovšem první vážnější ataku zažila už o čtyři rok dříve, v pouhých pětadvaceti.

„Když jsem přijela po pěti letech studií ze Spojených států zpátky domů na Moravu, jednoho dne jsem se probudila a nebylo mi dobře. Podívala jsem se do zrcadla a přišlo mi, že mám něco špatně s levou částí obličeje. Sáhla jsem si na tvář a moc jsem ji necítila. Věděla jsem, že se něco děje,“ vzpomíná Hana Robinson v novém dílu pořadu 13. komnata.

Neurolog ji tehdy poslal na magnetickou rezonanci, ale než přišly výsledky, odjela do Anglie, kde potíže zhruba po měsíci pominuly, takže to přestala řešit.

V Anglii zůstala tři roky, zamilovala se a vdala. S britským manželem, který byl o deset let straší, se později vrátila zpátky do rodného Brna. Plánovala rodinu a dařilo se jí i po profesní stránce. A pak se jednoho dne probudila a necítila pravou ruku.

„Nemoc se objevila znovu a v mnohem horší míře. Už nebyl ochrnutý jen obličej, ale zpočátku i levá polovina těla, později celé tělo. Nemohla jsem téměř chodit. Hodně zle mi bylo i po duši. Měla jsem závratě, byla jsem malátná. Bylo mi řečeno, že mám diagnózu roztroušená skleróza,“ říká jedenačtyřicetiletá pianistka.

Verdikt lékařů manžel muzikantky neustál a ani ne rok po svatbě jí oznámil, že se chce rozvést. „Chtěli jsme mít děti. Půl roku po svatbě jsme si řekli, že se začneme snažit o miminko. Ale do čtrnácti dnů od té chvíle jsem už ležela v nemocnici. Nestihli jsme to. A čas letěl a letěl, až uletěl,“ popisuje.

Její muž odjel zpátky do Anglie. Ozval se asi po půl roce, že by chtěl zkusit manželství zachránit. „Ale když přiletěl a já otevřela dveře, už to byl pro mě v tu chvíli cizí člověk. Už to nešlo,“ vzpomíná Hana Robinson a dodává, že rozhodnutí bývalého partnera chápe.

„Někdo na to má, aby se staral o někoho znevýhodněného a někdo ne. Tak to prostě je. I když bylo naše manželství krátké, moc se mi líbilo. Na muže jsem nezanevřela a nezahořkla jsem. Vdala bych se určitě klidně znovu,“ říká.

Od té doby Hanka žije a přemýšlí jinak. Uvědomuje si, že se může stát, že ji ruce přestanou nadobro poslouchat, ale nevzdává se. Hraje na piano, učí, zpívá, nahrává, koncertuje, sportuje. Pomáhá jí v tom nejenom její vnitřní síla a optimismus, ale i biologická léčba.

Nedávno se ovšem objevily další zdravotní problémy. Zpěvačka začala trpět obrovskými bolestmi zad a nohou. „Myslela jsem,že to souvisí s roztroušenou sklerózou. Jednoho dne jsem však už ani nemohla vstát z postele. Po vyšetřeních páteře mi řekli, že mám chronický zánět mozkových plen, konkrétně části, které se říká pavoučnice,“ vysvětluje.

Pavoučnice je jedna ze tří plen, které obklopují centrální nervový systém, to znamená mozek a míchu. Arachnoiditida, jak se nevyléčitelná nemoc jmenuje, není v České republice skoro vůbec známá a doktoři si s ní nevědí rady.

Hana trpí krutými fyzickými bolestmi. Všechny informace čerpá ze zahraničních portálů a plánuje, že založí pacientskou organizaci, která by nás propojila se světem a pomáhala tam, kde je to potřeba.

VIDEO: Když mám tě vedle sebe – Hana Robinson a Dáša Zázvůrková: