Nevyléčitelná a nevyzpytatelná. Taková je i Jarčina roztroušená skleróza

Vánoční sbírka na pomoc Jarce Vánoční sbírku pořádá redakce iDNES.cz tradičně ve spolupráci s Nadací Agrofert a Kontem Bariéry, které pro letošní rok příběh Jaroslavy Brhlíkové doporučily. Plošina, díky které by mohla překonat pár schodů vedoucích do domu, stojí 480 tisíc korun. Pomoct můžete jakoukoliv částkou zaslanou na konto: 17111444/5500, variabilní symbol 1919.

Desetiletý syn Jarky hraje fotbal a přál by si, aby se na jeho zápasy mohla maminka ještě dlouho chodit dívat... přečtěte si celý příběh.