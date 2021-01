Myslela jsem, že bulimií zaženu deprese, říká herečka Gabourey Sidibe

„Vůbec to nebylo kvůli lidem. Šlo o to, abych přežila den. Styděla jsem se a nesnášela, že tolik brečím. Nenáviděla jsem to,“ řekla Sidibe o začátku svého boje s poruchou příjmu potravy.

Díky bulimii měla pocit, že lépe ovládá své emoce, a navíc ji lidé chválili za to, že se jí podařilo zhubnout. Proto s tím nechtěla přestat. „Bulimie pro mě byla jistý mechanismus sebeobrany. Nešlo o hubnutí. Nešlo o kontrolu mé chuti k jídlu. Skutečně to bylo o tom, že jsem díky tomu přestala brečet,“ přiznala.

I když byla přesvědčená, že situaci zvládá, nyní vidí, že to byl omyl a opravdu mimo. „Zhoršovalo se to. Být v depresi je jedna věc. Pokud k tomu přidáte poruchu stravování, je to ještě další příšera, se kterou musíte bojovat,“ říká.

Herečka v roce 2016 podstoupila zákrok na zmenšení žaludku. O rok později promluvila o operaci i smíření se se svou postavou. „Jde o to, že moje tělo je jen moje. Jediný názor, na kterém záleželo, byl můj. A toho se držím. Pracuji na sobě. Nekončí to. Neustále se posouvám vpřed,“ prohlásila.