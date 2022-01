V dospívání jsem byl blízko psychickému zhroucení, přiznal princ Harry

Lady Gaga se za dlouhodobý boj s úzkostmi nestydí. „Celý život jsem trpěla depresemi a úzkostmi. Chci, aby to moji fanoušci věděli,“ řekla v rozhovoru pro Billboard. „Můj smutek však nikdy nezničil to, v čem jsem byla skvělá. Musíte se vrátit k tomu dobrému a najít to malé světlo, které ve vás zůstalo. Mám štěstí, že já to své našla,“ dodala zpěvačka.

Její nadace Born This Way se snaží pomáhat dospívajícím, inspirovat k odvaze a poskytovat zdroje informací těm, kteří trpí depresí a úzkostmi nebo jsou oběťmi šikany, píše web Brainee.sk.

Také americká topmodelka Bella Hadidová se v minulosti na Instagramu podělila o sérii fotografií, na kterých pláče. „Sociální sítě nejsou realita. Myslete na to vy všichni, kdo máte nějaké problémy. Někdy stačí pochopit a slyšet, že nejste na vše sami. Duševní nemoci jsou téměř jako horská dráha plná překážek, vzestupů i pádů. Ale chci, abyste věděli, že i horská dráha se v určité chvíli úplně zastaví a na konci tunelu je vždy světlo,“ napsala.

V roce 2016 se modelka fanouškům svěřila, že trpí boreliózou, která velmi ovlivnila její život. Jednou z nejčastějších komplikací a projevů této nemoci je i deprese.

Zpěvačka Katy Perry se o svém boji s depresemi kdysi velmi otevřeně rozpovídala v 96 hodin trvajícím živém vysílání na YouTube. V emotivním rozhovoru s terapeutkou se svěřila s tím, že chce, aby ji fanoušci vnímali a znali takovou, jaká je doopravdy.

„Chci, aby lidé viděli, že jsem stejná jako oni, zkrátka úplně normální holka. A stejně jako kdysi já mohou i oni mít velké sny. Nestyďte se za to, jak jste na tom. Já sama jsem kdysi nemohla celé dlouhé týdny ani vstát z postele. Dostala jsem se do klinické deprese a musela jsem na to poprvé v životě brát léky. Moc jsem se za to styděla,“ přiznala.

Princ Harry se dlouho nedokázal vypořádat se smrtí své matky, princezny Diany, která zemřela, když mu bylo dvanáct let. Nakonec musel podstoupit psychoterapii. „Můj život se v dospívání na dva roky změnil na totální chaos. Nevěděl jsem, co se se mnou děje. Byl jsem velmi blízko úplnému psychickému zhroucení. Snažil jsem se na ni nemyslet, protože jsem si říkal, že pak budu akorát smutný a stejně mi ji to nepřivede zpět,“ řekl Harry s tím, že v náročném období mu byl velkou podporou hlavně jeho starší bratr, princ William.

Princové William a Harry a jejich matka princezna Diana

Demi Moore popsala ve své knize Inside Out z roku 2016 nestabilní dětství, znásilnění, požívání návykových látek i rozpad manželství s výrazně mladším hereckým kolegou Ashtonem Kutcherem. Vše ji ovlivnilo natolik, že trpěla silnými depresemi. K těm prý hodně pomohl i prodělaný potrat. Herečka popsala, že otec ji jako dítě opustil a její matka se opakovaně pokusila o sebevraždu. V patnácti letech ji pak dokonce prodala za pět set dolarů staršímu muži, který ji znásilnil.

Justin Bieber je už roky jednou z nejuznávanějších popových hvězd světa. V minulosti šokoval své fanoušky, když na sociálních sítích popsal, jakým problémům čelil v pouhých třinácti letech poté, co se celosvětově proslavil a neunesl tíhu slávy.

„Věřil jsem tomu, že jsem dokonalý a všem těm řečem od lidí kolem. Byl jsem tehdy vzteklý, choval jsem se neuctivě vůči ženám a pořád jsem byl naštvaný. Stále jsem se víc a víc vzdaloval rodině a všem, kteří mě milovali. Myslel jsem si tehdy, že se to už nikdy nezmění,“ napsal.

Justin Bieber s manželkou Hailey Baldwinovou-Bieberovou

Začal brát drogy a v roce 2014 byl zatčen například za vandalismus nebo jízdu pod vlivem alkoholu. „Je těžké ráno vůbec vstát z postele, když máte pocit, že je tu problém za problémem. Někdy to dokonce může dojít do bodu, kdy už ani nechcete žít,“ popsal s tím, že cítil naprostou beznaděj a vyčerpání a objevily se u něj i myšlenky na sebevraždu.

Nakonec mu pomohla víra v boha a podpora jeho blízkých. V roce 2018 se pak oženil s kamarádkou z dětství, modelkou Hailey Baldwinovou. „Trvalo mi celé dlouhé roky, než jsem se odrazil od všech mých hrozných rozhodnutí, napravil poničené vztahy a změnil své návyky. Teď prožívám nejlepší období svého života, manželství,“ dodal.

Ben Affleck prozradil v únoru 2020 během rozhovoru pro pořad Good Morning America, že bral léky na psychiku. „Mám depresi. Beru od svých šestadvaceti let různá antidepresiva. Velmi mi pomáhají, řekl herec s tím, že mnoho medikamentů mělo vedlejší účinky, kvůli kterým například výrazně přibral.

Kromě depresí má i úzkosti. Dnes prý nachází útěchu v návštěvě bohoslužeb a chvílích strávených se svými dětmi. „Jsou věci, které bych rád změnil a vrátil. Ale nejde to. Udělal jsem mnoho menších či větších chyb. Přál bych si, abych se mohl vrátit v čase. Ale už to nejde,“ řekl Affleck.

Ben Affleck

Kanye West (nově vystupující pod jménem Ye) přiznal v roce 2018 v talkshow Davida Lettermana, že trpí paranoiou a bipolární poruchou. pronásleduje ho hlavně smrt jeho matky Dondy, která zemřela po komplikacích, které následovaly po prodělané plastické operaci.

„Pro lidi nemocné stejně jako já je velmi důležité brát pravidelně léky. Pokud je neberete tak, jak máte, může vás to přivést do bodu, kdy skončíte v nemocnici nebo se začnete chovat naprosto nevyzpytatelně,“ řekl raper.

Zpěvačku Demi Lovato pronásledovaly sebevražedné myšlenky už od jejích sedmi let. Překonala drogovou závislost, bojovala s bulimií a má bipolární poruchu. V roce 2018 se téměř smrtelně předávkovala drogami.

Bývalá první dáma Michelle Obamová prozradila v roce 2020, že trpěla depresí v důsledku pandemie covidu, rasového napětí a politických rozporů ve Spojených státech. Lehčí formu deprese provázel smutek, únava, nechutenství, problémy s koncentrací a poruchy spánku.

„Budím se opakovaně uprostřed noci, protože se něčeho bojím nebo je mi těžko,“ svěřila se. Během náročného období se snažila cvičit, ale ani to jí nepomáhalo. Po zveřejnění rozhovoru se Obamová dočkala mnoha slov podpory ze strany svých příznivců. Barack Obama později na sociálních sítích zveřejnil informaci, že jeho ženě se už daří mnohem lépe.