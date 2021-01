Karatistka i expertka na hubnutí. To je manželka nejlepšího fotbalisty světa

Přezdívá se jim „polští Beckhamovi“, ve své zemi jsou totiž nejznámějším sportovním párem. Robert Lewandowski, kapitán reprezentace a nejlepší fotbalista světa. Anna Lewandowská, někdejší úspěšná karatistka, dnes fitness trenérka a podnikatelka v oblasti životního stylu.

„Kvalitní strava je důležitá. Vyhýbáme se třeba laktóze a pšeničné mouce,“ prozradila Lewandowská nedávno pro německý deník Bild.



Naopak rádi si dopřávají ryby, bramborové placky, zeleninové špagety, ovesnou kaši či proso. „Robert pije yermu maté, osvěžující čaj z Jižní Ameriky. A někdy po tréninku si dává šťávu z červené řepy se skořicí a kajenským kořením,“ řekla rodačka z Lodže.



A další z tajemství sportovního úspěchu? „Žádné modré světlo, žádná televize v ložnici. V místnosti musí být speciální vůně a teplota maximálně 21 stupňů Celsia,“ dodává Lewandowská s tím, jak je pro jejího muže důležitá regenerace.



Její slova potvrzuje i fotbalistův bývalý trenér Pep Guardiola: „Je to nejprofesionálnější hráč, kterého jsem kdy potkal. Přemýšlí pouze o správném jídle, spaní a tréninku – 24 hodin denně. Vždy ví, co je nejlepší pro jeho zdraví a kondici.“

„Můj manžel je prostě mašina,“ usmívá se Anna Lewandowská, která je také velmi činorodá. Díky svému byznysu se zdravým životním stylem se loni objevila na titulní straně polské verze magazínu Forbes Woman a podle týdeníku Wprost je 23. nejbohatší ženou Polska.

S Robertem Lewandowskim se seznámila již v roce 2007. Tehdy hrál za Lech Poznaň, zatímco Anna, tehdy ještě Stachurská, se naplno věnovala karate. Na mistrovství světa v roce 2009 získala bronzovou medaili, z mistrovství Evropy má z různých kategorií medailí celkem šest.



Pár měl svatbu v létě 2013, tentýž rok po dokončení studia nutriční specialistky založila Anna Lewandowská v roce 2013 blog Healthy Plan by Ann, který obsahuje tréninky, recepty a rady, jak zhubnout a být fit. Od roku 2016 provozuje eshop se zdravými potravinami Food by Ann, má značku kosmetiky Phlov, vydala knihu Best body plan a na svém instagramovém účtu má přes tři miliony sledujících.

Fitness koučka a fotbalista vychovávají dvě dcery – tříletou Klaru a téměř roční Lauru. Na jaře věnovali milion dolarů do polské nemocnice na boj proti koronaviru, již sedmým rokem však žijí v Mnichově, kde útočník kope za tamní Bayern. „Ale rádi bychom, aby Robert ukončil svou profesionální kariéru v klubu z Los Angeles. Láká nás vybudovat silnou značku The Lewandowskis právě zde,“ vysvětluje brunetka.

To ale zatím nehrozí. Polský kanonýr je na vrcholu kariéry, v loňské sezoně nastřílel v dresu Bayernu 55 gólů, vyhrál německou bundesligu, německý pohár i superpohár, Ligu mistrů, Superpohár UEFA a řadu individuálních cen. S platem 28 milionů dolarů ročně (588 milionů korun) je nejlépe placený fotbalistou v Německu a devátým na světě. Americký sen bude muset počkat.