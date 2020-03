Syna neukazuji záměrně. Je to člověk a ne veřejný majetek, říká Ewa Farna

„Jsem moc šťastná, že jsem naplněná jako máma, žena i zpěvačka. Prožívám nádherné období mého života. Doufám, že mi nikdo nezávidí, ale nemám si už vážně na co stěžovat,“ řekla Ewa Farna v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Rodačka z Třince se v showbyznysu pohybuje od svých třinácti let. „Natočila jsem o tom dokument s názvem Ewa Farna 10: Neznámá známá. Je o tom, jaké to je vyrůstat v tomto prostředí, když vás lidi sledují na každém kroku. Dostala jsem i spoustu nabídek na napsání knihy o mém životě,“ popisuje.

Ewa Farna si v září 2017 po čtyřletém vztahu vzala svého partnera, muzikanta Martina Chobota. Loni v červnu se jim narodil syn Artur. „Myslím, že péče o dítě a společná práce se nám daří skloubit skvěle. Potěšilo mě, když jsem zjistila, že to není konec všeho, ale je to teď prostě jen jiné. Mám skvělého manžela, který mi moc pomáhá. Mohu si jít něco zařídit a vím, že je Artur v dobrých rukou,“ pochvaluje si zpěvačka.

Ewa Farna a její muž se rozhodli nesdílet na sociálních sítích fotky tváře svého dítěte. „Syna neukazuji záměrně. Je to člověk a ne veřejný majetek. Já sama jsem poznala, co to je zájem veřejnosti. Co všechno si člověk může a nemůže dovolit, když je z něj veřejná osoba. A to synovi neudělám. To ať si jednou vybere on sám, jestli chce, nebo ne,“ vysvětluje.



V rozhovoru se Ewa Farna svěřila také s tím, že nově nosí již pár týdnů brýle. „Zjistila jsem, že nevidím, takže je ze mě holka s brýlemi. Zvykám si na nový život a to je zkrátka další věc, kterou nesmím zapomínat, když někam jedu,“ dodala.