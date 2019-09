Eva Longoria se představila v roli modelky, na molo vzala i syna

Zatímco Longoria předvedla po loňském porodu dokonale štíhlou postavu v elegantním černém úpletu s koženou sukní, patnáctiměsíční Santiago Enrique Baston si v modrém svetru s vyšitým písmenem B ihned získal srdce všech diváků i přítomných hvězd včetně Andie MacDowell, Helen Mirren či Amber Heard.

Hvězda seriálu Zoufalé manželky do Paříže dorazila 23. září jako ambasadorka kosmetické značky L’Oréal. Deníku Daily Mail se krátce po přistání svěřila, že jde o její první cestu do Evropy od té doby, co její syn začal chodit. Kromě společenských akcí si tak můžou užívat i obyčejné procházky po městě, které Eva pečlivě dokumentuje a sdílí s fanoušky.

Eva Longoria, která svého prvního potomka přivedla na svět v červnu minulého roku, nedávnou prozradila, že zaměstnání a mateřství se jí daří jen těžko skloubit.

„Říkám si, jak najít rovnováhu mezi zaměstnáním a mateřstvím. Všichni se mě vždycky ptali, jak zvládám tolik projektů najednou. Dokud jsem neměla syna, šlo to lehce. Ale teď je to dost obtížné,“ svěřila se.