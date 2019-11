Lidé mě odsuzují, protože mám děti od náhradní matky, míní Banksová

Elizabeth Banksová má osmiletého Felixe a o rok mladšího Magnuse. Kvůli neplodnosti je nemohla mít přirozenou cestou a tak využila náhradní matku.

„Stále mě odsuzují za to, co jsem udělala, a myslím, že lidé nerozumí mým rozhodnutím. Ale nikomu nedlužím žádné vysvětlení. Pokud ovšem můj příběh pomůže lidem, aby se na své cestě necítili osamoceně, pak jsem za to vděčná,“ řekla pro magazín Porter Edit.

Banksová, která režírovala a produkovala novou předělávku Charlieho andílků, ve které také sama hraje, se coby pracující matka snaží skloubit nabitý program s rodinou.

„Vyrůstala jsem s pracující matkou a ona mi vštěpila neuvěřitelnou pracovní morálku. Ráda děti zapojuji do své práce. Myslím, že je důležité, abych jako pracující žena a šéfka na filmovém place ukázala ostatním ženám, že je v pořádku přivést své děti do práce,“ tvrdí s tím, že ona už nemíní oddělovat rodinu a práci, což je podle ní velké stigma.

Banksová žije s Handelmanem sedmadvacet let, z toho jsou šestnáct let manželi. I když ne vždy to podle ní byla procházka růžovou zahradou, nikdy by neměnila.

„Co se manželství týče, jsme tak trochu tradiční. Někteří lidé se berou s vědomím, že pokud to nebude fungovat, rozvedou se. To není nic pro mě. Zažijete i špatné chvíle, ale zavázali jste se k něčemu. Znamená to pro vás něco, nebo ne?“ dodala.