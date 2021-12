Mauglí Tobias, Izabela i Albert. Kde budou na Vánoce o jednoho navíc

Olívie Dominika Doležalová a Jakub Štáfek

Zjistil, že jakmile vám do života vstoupí dítě, čas se stane relativní veličinou. „Těch zážitků je denně tolik, až mám pocit, že Olí je tady s námi už sedm let, ne teprve sedm měsíců,“ říká Jakub Štáfek, herec, režisér, scenárista a bojovník.

Ten dubnový den má stále před očima. S partnerkou Dominikou byli připravení zodpovědně. „Domča měla domluvenou dulu. Chtěla ji mít i u porodu, bohužel to zcela nevyšlo, přišlo to totiž do nešťastné covidové doby. Alespoň jsem u toho mohl být já.“