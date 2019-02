Je to náročné, říká Denise Richardsová o výchově postižené dcery

Sedmiletá dcera herečky Denise Richardsové trpí poruchou řeči a motoriky, takzvanou vývojovou dysfázií, která jí byla diagnostikována ve dvou a půl letech. Bývalá Bond Girl přiznala, že díky své dceři se denně učí trpělivosti, protože péče o zdravotně postižené dítě je náročná a nikdo není schopen předvídat dceřinu budoucnost.



„Dlouho nebyla schopná se sama posadit a také do dvou let neuměla chodit, musela jsem s ní pravidelně docházet na fyzioterapii. I nyní dokáže říci jen pár slov. Jsou chvíle, kdy chování Eloise odpovídá jejímu věku. O pár minut později však může být zase emocionálně ve věku tříletého dítěte. Je to náročné, učím se každý den. Ani odborníci nemají jasnou představu o tom, jak se bude stav dcery dále vyvíjet. Je to případ od případu,“ řekla Richardsová pro magazín People.

„Každé dítě je jiné. Ale člověk se o ně rád stará, ať už jsou jakékoli. Nevím, jestli Eloise bude někdy vůbec umět mluvit jako typické dítě. Ale rodič chce pro své děti jen to nejlepší, tak se snažím. Jsem na sebe pyšná, zvláště dnes, kdy je výchova dětí velice odlišná v porovnání s dobou, ve které jsem dospívala já,“ dodala herečka.

Kromě Eloise vychovává Richardsová další dvě dcery, čtrnáctiletou Sam a třináctiletou Lolu, které má s exmanželem Charlie Sheenem. V roce 2018 se herečka znovu vdala. Vzala si herce Aarona Phyperse, jehož první manželkou byla Nicollette Sheridanová známá jako Edie Brittová ze seriálu Zoufalé manželky.