Zjistil, že dcera vydělává erotikou miliony, a zmlkl, říká Richardsová o Sheenovi

„Když si dcera založila OnlyFans, nebyl její táta vůbec nadšený… Změnil ale názor. Už nemluví o morálce, když zjistil, že si Sami z vydělaných peněz koupila mercedes a přestěhovala se do vlastního domu,“ svěřila se Denise Richardsová v podcastu Just B.

Charlie Sheen před několika měsíci dceru veřejně odsuzoval za to, že prodává své nahé tělo, předvádí sexuální praktiky před kamerou a nabízí předplatitelům erotický obsah.

„Mé Sami je osmnáct a žije se svou matkou. To, že je na pornostránkách, se nestalo pod mou střechou. Neschvaluji to, ale protože tomu nemohu zabránit, vyzval jsem ji, aby si alespoň zachovala úroveň, kreativitu a neobětovala svou integritu,“ prohlásil herec loni na jaře.

Podle jeho exmanželky mu však dceřiny nahé fotky a videa vadily jen do chvíle, než zjistil, že si jimi vydělává statisíce dolarů. „Zjistil, že vydělává erotikou miliony a najednou mlčí. Veškeré moralizování skončilo,“ popisuje Richardsová.

Sheen už nyní mluví smířlivěji. „Reagoval jsem na to dost negativně kvůli pověsti, která tento web předchází. Říkal jsem si: ‚Toto může dopadnout jen špatně.‘ Vybrala si to sama. S podporou matky i mně to může být alespoň příjemnější zkušenost,“ říká.

Denise Richardsová, s níž má herec ještě osmnáctiletou dceru Lolu Rose, schvalovala devatenáctileté Sami kariéru v pornu okamžitě, jakmile se pro ni rozhodla. Jen pár týdnů poté se na OnlyFans také sama připojila.

„Musím říct, že bych si přála mít takové sebevědomí, jaké má moje dcera,“ napsala na Instagramu. „A rozhodně nejsem zklamaná z jejího rozhodnutí, i já jsem fotila pro Playboy,“ dodala.

Mezi hvězdy, které OnlyFans využívají, patří například Carmen Electra, Bella Thorne, Larsa Pippenová, Cardi B a Tyler Posey. Z českých zástupkyň tu má profil například modelka Simona Krainová.

VIDEO: Sami Sheenová si založila profil na platformě pro dospělé: