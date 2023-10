Za prodej nahých fotek se dá koupit hodně krásných aut, říká Simona Krainová

Svůj letošní kalendář jste věnovala kupodivu nikoli pánům, ale ženám ve věku padesát plus. Proč?

Aby si ženy uvědomily, že to není vždy jen o genetice a plastických úpravách, ale že je za tím tuna práce a odříkání. Vlastně chci ženy motivovat k tomu, aby se na sebe nevykašlaly a aby to v určitém věku nevzdávaly, ale snažily se na sobě pracovat, aby se cítily dobře, samy sobě věnovaly čas a měly se rády. Tak proto.

Není z vás jen královna přehlídkových mol, ale i královna českého OnlyFans. Jak si myslíte, že jste toho docílila? A co říkáte na ty rozporuplné reakce? Vyfiltrovaly u vás trochu určitou sortu lidí?

Musím říct, že ve svém okolí jsem se setkala jen s pozitivními reakcemi. Lidé mě za ten krok chválí a říkají, že je to skvělý obchodní a marketingový tah. A monetizovat obsah? Já nevidím důvod proč ne. Já se nezaobírám „hejtem“, já dám na rady a komenty mých přátel a rodiny. To, co říká někdo někde tam v dálce z nějakého mrtvého profilu, to mi opravdu netrhá žíly. Já si za tím rozhodnutím stojím a jsem ráda, že jsem ho udělala. Nutí mě to dělat a učit se nové věci. Baví mě to, je to skvělý.

Jaký typ auta se za první úspěšný měsíc na této platformě dá koupit?

Hodně krásných aut! (smích) Ale nebudu vám říkat částku, jestli se na to ptáte. Protože nechci vzbudit nějakou další zlobu. Opravdu.

Modelka Simona Krainová ve svém kalendáři Love Your Age 2024

Někteří postřehli, že vás k rozhodnutí jít i na placenou platformu vedlo také to, že Instagram vás stále víc cenzuroval. Jaká je pro vás ale hranice erotiky?

Hranice erotiky… Já si myslím, že každý nahotu vnímáme jinak. Já si myslím, že každý ví, jakou práci dělám, a nemůže ode mě čekat, že se to posune o úroveň níž. Nikdy to neudělám a vždycky si budu držet úroveň, na kterou jste u mě zvyklí. Takže se nebojte, že bych vyšla ven s nějakými nevhodnými věcmi.

Musela jste vysvětlovat svým dětem, proč jste tento krok udělala?

Moje děti mi fandí ve všem, co dělám. Ale nerozebírám to s nimi do detailů, neukazuji jim každou věc. Ale synové o tom vědí a nevadí jim to. Oni svoji mámu znají a vědí, co dělám za práci. Jsou spokojení a šťastní. To je důležité.

Okořenilo to váš vztah s manželem Karlem Vágnerem? Je teď ještě víc pyšný na krásku, co má doma?

Miluje mě celou dobu stejně a hlavně mě ve všem podporuje. Jakékoli rozhodnutí udělám, souhlasí s ním a naopak mi pomáhá hledat cesty, jak to uchopit dobře. On vlastně dělá v showbyznysu stejně dlouho jako já, takže je skvělé, že mi dokáže i poradit. Tvoříme nejen manželský pár, ale i v byznysu si hodně pomáháme a radíme.

Váš kalendář je letos s heslem Love Your Age. Sebeláska má určité procesy. Dokážete říct, ve které své číslovce věku jste se stoprocentně přijala a začala se stoprocentně milovat?

Myslím, že teď je to zlomové. Neříkám přímo padesátka, ale takové dva tři roky si určitě přijdu, že už vím, co chci. A naprosto přesně vím, co nechci. Začala jsem dělat jen věci, které mě baví a které jsem si dřív nedokázala představit, že bych dělala. Ale opravdu, nenechám si diktovat společností nějaká pravidla. Já mám svoje vlastní. A teď v tomhle věku už vím, že mě nic nerozhodí a že si pojedu to svoje. Navzdory všem komentářům a hejtům. Je mi to jedno.