Jsou tam i úchyláci. Ale ty peníze za to stojí, říká Krainová o OnlyFans

Modelka tvrdí, že velkou část práce má už za sebou a teď už se chce jenom bavit. Je jí prý jedno, jaké následky to ponese. „Protože už je to fuk, žejo. Já nebudu v sedmdesáti řešit, že mě klient bude ještě chtít na nějakou prestižní zakázku. Budu spíš řešit, jak hezký je můj dům, a jak se rozrůstá i ten majetek, který třeba nechám dětem,“ prohlásila Simona Krainová v pořadu ShowTime na CNN Prima News.

„Řekla jsem si, proč bych nemonetizovala obsah. Z Instagramu získávám taky spoustu sledujících. Je mezi nimi samozřejmě taky úplně stejné procento úchyláků. Když říkají, že já podbízím svůj obsah úchylákům, tak na Instagramu mám stejný počet, ne-li víc. A tam to dávám zadarmo,“ pokračovala.

Postěžovala si, že na Instagramu jí smazali více fotografií od skvělých fotografů, se kterými dělala, případně jí hrozili zablokováním účtu kvůli porušování pravidel ohledně nahoty. „Já opravdu nechci na fotky dávat hvězdičky, kolečka a nesmysly. Mně to vadí, protože to beru jako umění. Takže jsem hledala platformu, kam bych to mohla svobodně dát bez toho, aniž by mě za to někdo pranýřoval. Tak mě teď začalo pranýřovat Česko. Což mi ale nevadí, protože ty peníze za to fakt stojí,“ prozradila.

Dodala, že chce také motivovat ženy po čtyřicítce nebo padesátce, aby se nebály žít a bavily se podle svých vlastních pravidel. „Já si chci život užít, jak nejvíc budu moct. Chci svůj život dát svým dětem, chci jim dát zábavu, chci si vydělat, chci cestovat a chci všeho víc. A proč ne, když můžu? Mě to baví. Klidně si budu žít v té své bublině a to, co na mě plive nějaká parta zamindrákovanejch šulinů, to mě fakt nezajímá. Je mi jich líto,“ prohlásila.

Simona Krainová si účet na OnlyFans, což je placená platforma bez cenzury, kde se spousta celebrit prezentuje například nahými fotkami či videi, založila v srpnu. Zveřejnila zatím 31 fotek, dvě videa a má už 3 600 odběratelů. Měsíční předplatné na OnlyFans může být od 4,99 do 49,99 dolarů. Modelka si vybrala cenu 19,90 dolarů (zhruba 450 korun).

Další možností, kterou některé celebrity využívají, je odebírání profilu zdarma, ale platí se za jednotlivé příspěvky. Oblíbencům je možné posílat i dary přes wish dopis na Amazonu, nebo formou spropitného.