Simona Krainová vysvětlila, proč chce prodávat nahé fotky na OnlyFans

Modelku, která na Instagramu zveřejňovala řadu odvážných fotek, za její krok prezentovat se na OnlyFans spousta sledujících kritizovala. Uvedli například, že klesla hodně hluboko a je laciná. Krainová v jednom z příspěvků své rozhodnutí vysvětlila.

„Na řadu mých fotek na Instagramu mě neustále upozorňují, že mi omezí účet, protože jsem příliš odhalená, taková, maková a fotka obsahuje tohle i tamto…Už mě to fakt nebaví, několikrát se mi stalo, že mi fotky nezveřejnili nebo nutili k odstranění. Focení patří neodmyslitelně k moji práci, mám ji ráda a ano, živí mě velmi dobře,“ začala příspěvek.

„Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám umožním je shlédnout právě pomocí platformy OF a taky vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí,“ uvedla modelka.

Zároveň vyzvala všechny, aby byli k sobě milí a tolerantní a nechali lidi žít, jak chtějí. „Možná by nebylo od věci se trochu pousmát, než hned hledat chyby a soudit. A komu se to líbí, ať si to užijí a zbytek smutných moralistů ať si dá tmavou čokoládu, zmírňuje stres a nasranost,“ dodala Krainová, která zatím přidala sedm příspěvků a má 453 lajků.

Kromě kritiky se modelka dočkala i pozitivních reakcí. Například Alice Bendová ji pochválila a oznámila, že se nejspíš taky brzy přidá. „Jo, konečně! Myslím, že ty přiblblý předsudky už snad půjdou stranou. A já se brzy připojím. Mám tolik hezkých fotek a videí, které sem dávat nechci, protože zaměření mého profilu je tady prostě jiné,“ napsala herečka.

Webový portál OnlyFans vznikl v roce 2016 a založil jej britský investor Timothy Stokely. Registrováno je 210 milionů uživatelů a má přes dva miliony aktivních tvůrců. Platforma umožňuje sdílet videa, fotografie a statusy, a zároveň nabízí možnost chatovat přímo s autory příspěvků. Umožňuje sdílet i pornografický obsah.

Na rozdíl od běžných sociálních sítí za obsah odběratelé platí. Měsíční předplatné může být od 4,99 do 49,99 dolarů. Další možností je odebírat profil zdarma, ale platí se za jednotlivé příspěvky. Oblíbencům je možné posílat i dary přes wish dopis na Amazonu, nebo formou spropitného.