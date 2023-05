Štvala jsem ji a ona se mě chtěla zbavit, říká Krainová o sestře

„Hrozně jsem ji štvala a ona se mě vždycky chtěla zbavit. To byl takový blbý věkový rozdíl, takže jsme se nikdy úplně nenapojily na sebe,“ vysvětlila Krainová. Zlomilo se, to, když ji sestra propašovala do kina na nepřístupný film Pomáda. „To byl úžasný zážitek a od té doby jsem ji začala mít i ráda,“ vzpomíná.

Když v šestnácti letech odjela do světa, Yvona měla jiné starosti. „Já jsem to tenkrát tak moc nevnímala, protože jsem si zadělala na trochu jiný život. Otěhotněla jsem, když se moje sestra vydala za kariérou. Takže i to byl důvod, proč jsme se vydaly každá jinou cestou.“

Teprve až mnohem později celé rodině došlo, že Simona vyletěla z hnízda velice brzy a opravdu hodně daleko. Všechny ale tehdy překvapila, jak si v nové situaci poradila. „To jsem zírala, co ségra dokázala, protože do té doby mi přišla hodně jako dítě, vedené za ručičku mámou. Přišla mi taková nesamostatná. A když mě pak poprvé pozvala do Paříže, tak jsem nestačila koukat. Nejenže uměla perfektně mluvit, ale znala spoustu lidí a dokázala se tam otáčet, jezdit autem, jako by tam byla doma. To jsem si říkala, jak jsem se spletla, že z takového kuřete dozrála silná žena,“ říká Maléřová.

Sama by tu odvahu neměla a dosud jí nedělá dobře pozornost. Na vystoupení v Show Jana Krause bojovala s trémou. Zkušená sestra jí poradila osvědčený trik - představit si všechny v sále nahé. „Nejsem takový ten předváděcí se typ a často trpím trémou, byť to tak třeba nevypadá,“ prozradila na sebe Yvona, která nyní nafotila společně se svojí sestrou Simonou velkou kampaň na klenoty. „Jsem na ni strašně pyšná,“ dodala k tomu zkušená modelka Simona s tím, že mají kontrakt ještě na dva roky, takže to nejspíš není poslední společný počin.