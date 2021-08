Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel natočil režisér Patrik Hartl podle své knihy, která měla být původně scénářem. Prý jste ho viděli na soukromé projekci společně. Někoho z blízkých jste k tomu nepřizval?

Ne, to jsem ani nechtěl. Myslím, že když se film povede a stojí za to, je fajn, když na něj jdou lidi opravdu do kina.

Nakonec mi připadá nejlepší prostě mlčet, protože tím člověk udělá nejmíň škody a nemusí pak řešit, co to proboha zase řekl za hloupost.