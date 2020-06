Devítiletá dcera Rosse z Přátel šla dohola. Je nonkomforní, říká její matka

„Svět nám říká: spalte to všechno a postavte celé znova. A naši potomci mu naslouchají. Sleduji, jak dnešní děti odporují standardům způsobem, jakým jsme to my sami nikdy nedokázali. A to mi dává velkou naději,“ říká o dceři Cleo bývalá manželka herce Davida Schwimmera Zoe Buckmanová.

Loni na podzim tehdy osmiletou dceru kvůli jejímu halloweenskému kostýmu označila za „nonkonformistku“. „Jsi stejná jako tvoje babička,“ napsala k fotografii na Instagramu, na které je dcera mezi ostatními dětmi v originálním bílém převleku za postavu robota jménem Baymax z animovaného filmu Velká šestka.



Schwimmer a Buckmanová se rozvedli před třemi roky po šesti letech manželství. Dceru Cleo vychovávají ve střídavé péči v New Yorku. Na začátku měsíce se bývalí manželé společně zúčastnili jednoho z mnoha protestů hnutí Black Lives Matter.

„Už sice netvoříme se Zoe pár, ale stále jsme rodiči naší devítileté dcery. Chceme pro ni, stejně jako pro všechny děti, lepší budoucnost. Bojujeme proti nenávisti a násilí páchaném na lidech jen proto, že se narodili s tmavou barvu pleti a chceme tímto zároveň vyjádřit svou podporu všem našim přátelům, kolegům a známým,“ napsal herec k fotografii z demonstrace, na které je spolu s exmanželkou.