Zpívá, hraje, píše, vesluje a tvrdí: Věřím na anděly i v opravdové přátelství

O Dáše Zázvůrkové by se dalo říci, že „vyrostla“ na legendární scéně Divadla Semafor. „Tenkrát, v tom věku, mě ani nenapadlo, jak velký je to závazek. Mým vzorem ale byla vždycky Jitka Molavcová. Hodně jsem se od ní naučila, a to i v životě,“ říká.