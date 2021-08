Nikomu bych to nepřála, říká Dana Batulková o nemoci dcery Mariany

„Člověk měl na sebe během karantény čas, mohl řešit, co jí a cvičit. Měla jsem před tím takové divoké období, pila jsem hodně alkoholu. A tak jsem se sebou nebyla úplně spokojená,“ popsala sedmadvacetiletá Mariana Prachařová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Dokud prý loni nebyla vyhlášena karanténa, neměla na takové hlouposti čas. V karanténě začala mladá herečka a zpěvačka s krabičkami, cvičením a hubnutím, stále však se svou postavou nebyla spokojená.

O tom, že se dceři snažila pomoci celá rodina promluvila i její matka, herečka Dana Batulková (63). „Řešili jsme to doma hromadně. Nebylo to příjemné. Ale ona byla ochotná naslouchat tomu, že už je to problém. A začala s tím něco dělat,“ řekla herečka s tím, že zdravotní stav dcery se postupně zlepšuje.

„Je to věc, kterou nepřeji žádným rodičům. Nepřeju to ani dětem, nikomu. Ale stalo se to. Je to běh na dlouhou trať,“ dodala Batulková.

Její dcera Mariana Prachařová se o svých problémech rozpovídala loni v létě na sociálních sítích. „Já, která tohle nikdy neřešila a jedla, co jsem chtěla, jsem se dostala do fáze, kdy se všechno točí jen kolem toho, co budu jíst, kolik to má kalorií, nebo abych nepřesáhla svůj denní příjem. Prostě se ze mě stal otrok jídla,“ popsala zpěvačka, herečka a influencerka.



Na svou výšku se prý v minulosti dostala podle jejího názoru na extrémní hmotnost, z čehož viní alkohol. „Měla jsem divoké období, blbě jedla, málo spala, nehýbala se a prostě dost chlastala,“ vysvětlovala Prachařová.