Mé problémy s jídlem odstartoval alkohol, svěřila se Mariana Prachařová

„Jídlo je teď u mě jedno veliké téma. Dala jsem vám sem video z mého nejtlustšího období a fotky z minulého léta, kdy jsem měla v hlavě všechno ještě správně nastavené a byla jsem šťastná, spoko holka,“ napsala Mariana Prachařová v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.

„Já, která tohle nikdy neřešila a jedla, co jsem chtěla, jsem se dostala do fáze, kdy se všechno točí jen kolem toho, co budu jíst, kolik to má kalorií, nebo abych nepřesáhla svůj denní příjem. Mám si dneska zacvičit, abych si mohla dát víc jídla? Ne, tam nepůjdu, co si tam dám k jídlu? Skleničku vína? Radši ne. Prostě se ze mě stal otrok jídla,“ popisuje zpěvačka, herečka a influencerka.

Prachařová tvrdí, že vše naštěstí včas podchytila, uvědomuje si, jaká je situace a nenechala vše zajít ještě dál. V hlavě má však prý stále nepříjemné myšlenky.



„Snažím se najít zase tu svobodu a už se v tom lepším. Jen bych chtěla ráno vstát a prostě být z jídla a své postavy zase šťastná, jako kdysi moje staré já. Nechci se každý den vážit, cítit výčitky, když si nezacvičím, nebo nemám splněné odchozené kroky na hodinkách, být podrážděná, bez nálady a energie. Chci si dát pizzu, burgera a popcorn v kině, chci si dát dort, napít se svého milovaného vína a být spokojená,“ přeje si Prachařová.

Na svou výšku se prý v minulosti dostala na docela extrémní hmotnost, z čehož viní alkohol. „Měla jsem divoké období, blbě jedla, málo spala, nehýbala se a prostě dost chlastala. V karanténě jsem pak začala krabičkovat, hubnout a cvičit,“ říká influencerka.

Prachařová má dny, kdy je sama se sebou a svým tělem spokojená, bohužel však stále převládají, jak sama říká, „démoni v její hlavě“, podle kterých bude její úsilí zase pryč, jakmile přestane na chvíli cvičit a více jíst.

„To, že jsem se vyhýbala společenským akcím, to je za mě už extrém. Cvičím, abych se líbila sobě a okolí, ale pak nikam radši nejdu, protože si tam nedám nic k jídlu, nenapiju se, nemám náladu. Takže mě vlastně nikdo nevidí, s nikým se neseznamuji, nevídám a cvičím si doma. A je to celé k čemu? K ničemu. Jen se odpoutávám od kamarádů, zážitků a letních akcí a pohody. Je to nesmyslný kruh. A tak jsem vám o tom chtěla říct. A třeba je mezi vámi někdo, kdo tohle potřebuje slyšet. Jsem teď spokojená? Jsem šťastná? Ne úplně. Odneslo to moje zdraví a to už není sranda. Tak neblbněme,“ dodala zpěvačka.