Miliardář Ohanian rezignuje. Ať mě nahradí černoch, vyzval manžel Sereny

„Chtěl jsem, aby to gesto mělo co největší váhu, protože jsem cítil, že to dlužím tobě i jí,“ řekl na videu Alexis Ohanian manželce Sereně Williamsové o jejich dceři.

Dodal, že přemýšlel, co by kromě sociálních médií a charity mohl dělat. Na základě reflexe o stavu země a po úvahách, jak může co nejúčinněji pomoct, dospěl k názoru, že nejlepší bude rezignace z představenstva společnosti. Tu poté oznámil na sociálních sítích a vyzval kolegy, aby ho nahradili kandidátem tmavé pleti.

„Nebylo to vůbec snadné rozhodnutí. Rozmanitost na nejvyšší úrovni podnikání potřebujeme nyní více než kdy jindy. Jakmile jsem si uvědomil, proč to musím udělat, bylo to snadné,“ prohlásil.

Kromě odstoupení z představenstva oznámil, že budoucí zisky ze svých akcií Redditu věnuje neziskovce Know Your Rights Colin Kaepernick na pomoc černé komunitě. Už jí daroval milion dolarů.

„Přemýšlel jsem, co by mohly tyto peníze udělat pro komunitu, která očividně příliš dlouho trpěla, a že svou mocí, vlivem a privilegiem chci udělat něco smysluplného, ​​abych ukázal změnu,“ dodal Ohanian.

Tenistka a spoluzakladatel internetové sociální sítě Reddit se seznámili v květnu 2015 v hotelu Hilton v Římě, když si Ohanian přisedl ke stolu těsně k Williamsové a jejím přátelům. Ti se ho nejdřív pokusili zbavit slovy, že na stole je krysa, když však podnikatel odpověděl, že je z Brooklynu a krysy vídá neustále, pozvali ho, aby se k nim připojil.

Williamsová a Ohanian se zasnoubili v prosinci 2016 a tenistka v dubnu 2017 potvrdila těhotenství. Předtím omylem do veřejné složky na Snapchat nahrála soukromý snímek v plavkách s popiskem „20 týdnů“ s viditelně se rýsujícím těhotenským bříškem. Jejich dcera přišla na svět v září 2017 a v listopadu téhož roku se tenistka a miliardář vzali. Na velkolepou svatbu pozvali spoustu celebrit.