Mynářová končí spolupráci s Hradem. Nepovažuji ji za vhodnou, říká

„Ráda bych tímto oznámila konec spolupráce s Pražským hradem - Kanceláří prezidenta republiky! Děkuji za tuto skvělou zkušenost, podařilo se nám natočit desítky reportáží, rozhovorů a prohlídek zajímavých míst. Chci moc poděkovat všem, kteří se za těch dva a půl roku účastnili natáčení, členům hradní stráže, floristkám, pracovníkům protokolu, archivu a spoustě dalším,“ začala Mynářova svůj příspěvek na Facebooku.

„V budoucnu již také nebudu moderovat žádné akce na Pražském hradě. Proč? V prosinci jsem zahájila (staro)novou profesní etapu v Českém rozhlase. Nepovažuji proto za vhodné pracovat, byť bez nároku na honorář, pro úřad hlavy státu. Velmi ráda na sebe dobrovolně uplatním ta nejpřísnější měřítka,“ dodala.

Mynářová v minulosti působila ještě pod dívčím jménem Nosková jako moderátorka v České televizi. Kvůli vztahu s blízkým spolupracovníkem prezidenta Miloše Zemana Vratislavem Mynářem musela opustit moderování zpráv, později kvůli rizikovému těhotenství odešla na mateřskou dovolenou.

Také působila v TV Barrandov, kde moderovala publicistický pořad Vlivní, poté se podílela na prvních dílech rozhovorů se Zemanem, rovněž na TV Barrandov. Také vystupoval ve videích, která Kancelář prezidenta republiky publikuje na YouTube.

Loni v říjnu Deník N přišel s informací, že Mynářova dostala vlastní pořad v Českém rozhlase, kam si bude zvát slavné dvojice.

Alexandra Mynářová pro Magazín DNES vysvětlila, proč se vrací k práci moderátorky, přestože by ještě mohla být nějaký čas na mateřské dovolené, tím, že chce mít svou práci a svůj příjem.

„Finanční stránka mě netíží, ale vaší otázce rozumím, už mi ji pár lidí položilo. Odpověď zní: Protože mě ta práce baví. A zadruhé, když už je řeč o finanční stránce, nechci být ekonomicky závislá na manželovi. Chci mít svou práci, svůj příjem,“ řekla s tím, že o návratu do televize neuvažovala.

„Na rozdíl od Českého rozhlasu, odkud jsem odcházela kvůli mateřským povinnostem, z České televize jsem odcházela kvůli tomu, že jsem byla partnerkou prezidentova kancléře. A vzhledem k tomu, že nyní jsem jeho manželkou, nic se nezměnilo, takže i návrat do České televize je nemožný. Trochu mě mrzí, že někteří lidé posuzují druhého člověka podle toho, s kým žije, než podle jeho profesních schopností – co má za sebou, co umí...,“ dodala loni v listopadu.