Moje chvíle třeba ještě přijde, říká kancléřova žena Alexandra Mynářová

Proslechlo se, že se vracíte k práci moderátorky. Jak se to seběhlo?

Po mateřské dovolené jsem se rozhodla vrátit do médií, konkrétně do Českého rozhlasu, kde jsem začínala. Budu moderovat lifestylový pořad Slavné dvojice. Přiblíží osobnosti, které jsou buď v příbuzenském, nebo pracovním vztahu. Jde o síťový pořad, takže ho budou vysílat všechny regionální stanice. První díl se odvysílá čtvrtého prosince a vystoupí v něm Dalibor Janda s dcerou Jiřinou.

